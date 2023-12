Na vánoční svátky si v pražské zoologické zahradě připravili pro své návštěvníky i zvířata malé dárky. Během prvního i druhého svátku vánočního budou mít děti do 15 let vstup za 1 korun, v tyto dny zároveň mohou lidé nosit zvířatům i jedlé dárky. Na Nový rok se poté všichni mohou prokázat kartou nebo aplikací Lítačka.

Vánoce v Zoo Praha. | Video: Deník/Lucie Štrachová

Vánoce v Zoo Praha budou nabité. Nejen vstup o svátečních dnech pro děti do 15 let tomu nasvědčuje. Na své si přijdou i zvířecí obyvatelé zoologické. Kromě možných jedlých dárků od návštěvníků (nejlépe jablka, mrkve či neslazené suché pečivo), se mohou těšit i na tradiční nadílku, která se uskuteční od 27. do 29. prosince. Vybrané druhy budou totiž dostávat neprodané vánoční strmky. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?

Netradiční vánoční dárek? Adoptujte zvíře, Zoo Praha představila seznam sirotků

Níže naleznete harmonogram všech speciálních komentovaných krmení a setkání u zvířat až po Nový rok.

25. 12. První svátek vánoční v Zoo Praha

Vánoční koulování – pozorujte, jak si zvířata poradí s vánočními proutěnými koulemi.

9:30 – psi ušatí – Afrika zblízka

10:00 – vydry severoamerické – Napříč kontinenty

10:30 – medojedi – Afrika zblízka

13:30 – nestoři – Rákosův pavilon

10.00–15.30 Vánočně laděná komentovaná krmení a setkání 10.00 krmení hrabáčů – Africký dům

10.30 krmení klokanů obrovských a klokanů rudokrkých – Darwinův kráter

11.00 krmení tučňáků – Pavilon tučňáků

11.00 setkání u kočkodanů – Rezervace Dja

11.15 setkání u štětkounů – Rezervace Dja

12.30 setkání u žiraf – Africký dům

13.15 setkání u slonů – Údolí slonů

14.00 krmení vombatů – Darwinův kráter

14.30 setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

15.30 krmení luskounů – Indonéská džungle

10.00, 13.00, 15.00 Sváteční prohlídky Rezervace Dja Vychutnejte si svátky v tropickém deštném lese! Prohlídky jsou zdarma k platné vstupence do zoo. Sraz s průvodcem u Toulavého autobusu před vstupem do Rezervace Dja. Děti do 15 let mají 24.–26. prosince vstup do zoo za symbolickou 1 Kč.

26. 12. Druhý svátek vánoční v Zoo Praha

10.00 krmení hrabáčů kapských – Africký dům

10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých – Darwinův kráter

11.00 krmení tučňáků Humboldtových – Pavilon tučňáků

11.00 setkání u kočkodanů Brazzových – Rezervace Dja

11.15 setkání u štětkounů afrických – Rezervace Dja

11.30 setkání u goril nížinných – Rezervace Dja

12.30 setkání u žiraf núbijských – Africký dům

13.00 setkání u velkých želv – Pavilon velkých želv

13.15 setkání u slonů indických – Údolí slonů

14.00 krmení vombatů obecných – Darwinův kráter

14.30 setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

15.30 krmení luskounů krátkoocasých – Indonéská džungle

Nadílka u zvířat potěší zvířata nejen ve výbězích, ale i ve vyhřívaných pavilonech. Např. v Rezervaci Dja budou moci návštěvníci sledovat gorily se stromečky z pohodlného hlediště. Na snímku sedmiletý samec gorily nížinné Ajabu.Zdroj: Oliver Le Que, Zoo Praha

27. 12. Nadílka u zvířat: komentované předání stromků

10.30 setkání u medojedů kapských – Afrika zblízka

12.45 setkání u levhartů mandžuských – Severský les

13.15 setkání u slonů indických – Údolí slonů

14.00 setkání u kočkodanů a štětkounů – Rezervace Dja

14.30 setkání u paovcí hřivnatých – Skalní masiv (horští kopytníci)

15.00 setkání u chápanů středoamerických – Vodní svět a Opičí ostrovy

28. 12. Nadílka u zvířat: komentované předání stromků

10.30 setkání u medojedů kapských – Afrika zblízka

11.00 setkání u variů bělopásých – Vodní svět a Opičí ostrovy

12.45 setkání u tygrů ussurijských – Severský les

13.15 setkání u slonů indických – Údolí slonů

14.00 setkání u kočkodanů a štětkounů – Rezervace Dja

14.30 setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

15.00 setkání u goril nížinných – Centrum Méfou (starý pavilon goril)

Zdroj: Deník/Lucie Štrachová

29. 12. Nadílka u zvířat: komentované předání stromků

10.00 setkání u nestorů kea – Rákosův pavilon

10.30 setkání u medojedů kapských – Afrika zblízka

11.00 setkání u talapoinů severních – Rezervace Dja

12.45 setkání u hyen čabrakových – expozice hyen naproti Údolí slonů

13.15 setkání u slonů indických – Údolí slonů

14.00 setkání u kočkodanů a štětkounů – Rezervace Dja

14.30 setkání u paovcí hřivnatých – Skalní masiv (horští kopytníci)

15.00 setkání u lemurů kata – Ostrov lemurů

30. 12. a 31. 12. Konec roku v Zoo Praha

10.00 krmení hrabáčů kapských – Africký dům

10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých – Darwinův kráter

11.00 krmení tučňáků Humboldtových – Pavilon tučňáků

11.00 setkání u kočkodanů Brazzových – Rezervace Dja

11.15 setkání u štětkounů afrických – Rezervace Dja

11.30 setkání u goril nížinných – Rezervace Dja

12.30 setkání u žiraf núbijských – Africký dům

13.00 setkání u velkých želv – Pavilon velkých želv

13.15 setkání u slonů indických – Údolí slonů

14.00 krmení vombatů obecných – Darwinův kráter

14.00 setkání u plazů – Pavilon šelem a plazů

14.30 setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

15.30 krmení luskounů krátkoocasých – Indonéská džungle

15.30 krmení gaviálů indických – Čambal (pouze v neděli 31. 12.)