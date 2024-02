Čerstvý třicátník: Tučňák Karlík oslavil kulaté výročí ve velkém stylu

V Zoo Praha se ve čtvrteční den oslavovalo. Je to totiž přesně třicet let, co se narodil tučňák Humboldtův, Karlík.

30. narozeniny tučňáka Karlíka. | Video: Deník/Radek Cihla