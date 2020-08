Ty a ty, do Prahy! Tchajpejská zoo už vybrala luskouny. Přiletí přímou linkou?

Tchajpejská zoologická zahrada již určila luskouny, které z Tchaj-wanu dostane Praha. Za několik měsíců by mohli lidé v pražské zoo obdivovat nyní tříletou samičku a čtyměsíčního samce. A delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila se odzvěděla i to, že tchajwanské aerolinie chtějí zřídit přímou linku do českého hlavního města.

Luskoun. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Firdia Lisnawati

Po prohlídce těchto neobvyklých savců to novinářům řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. Termín, kdy se bude moct pražská zoo pochlubit novým přírůstkem, zatím Hřib nezná, vyřízení všech povolení ale podle něj zabere minimálně šest měsíců. Doufá, že proces nebude trvat déle než dva roky. Podle pražského primátora není prioritou rychlost, jakou se podaří luskouny do Prahy dostat. "Naší prioritou je, aby ten chov vydržel," poznamenal. Připomněl, že historicky se již v českém hlavním městě luskouni chovali, chov se ale nepodařilo udržet. V plánu je proto do Tchaj-peje poslat odborníky z Prahy, kteří se přímo na místě se svými budoucími svěřenci seznámí a zároveň získají zkušenosti s jejich chovem. Místo pandy luskoun. Praha prohloubí spolupráci s městem Tchaj-pej Přečíst článek › Tchajpejská zoo podle něj pro Prahu rezervovala dva luskouny, kteří v budoucnu vytvoří pár. "Samice je tři roky stará, takže je připravena na další množení. Samec je nyní čtyři měsíce starý, než dorazí do Prahy, bude trochu starší, takže bude také připraven pro případné páření," poznamenal primátor. "Takže jsou všechny předpoklady pro to, aby Praha měla opravdu úspěšný chov luskounů," dodal. Jejich nový domov je podle něj nyní připravován ve spolupráci s odborníky. Poznamenal, že jen vyřízení potřebných dokumentů bude trvat nejméně půl roku. Celý proces by ale podle primátora neměl přesáhnout dva roky. KRÁTCE: Místo pandy bude v Praze luskoun. Pomozte mu najít jméno! Přečíst článek › Hřib chce, aby si Pražané jméno pro luskouny sami vybrali v internetovém hlasování. Když se na případné jméno ptal v hlasování na na konci loňského roku svých čtenářů Pražský deník, s přehledem vyhrálo jméno Jeff. Mezi návrhy nechyběla ani jména Miloš nebo Panda. Náhradníci místo Pandy Praha totiž v minulosti usilovala o zapůjčení pandy z Číny. V únoru 2016 tehdejší vedení metropole schválilo sesterskou smlouvu s Pekingem. Smlouva obsahovala spornou klauzuli, že Praha uznává jednotu Číny. Tehdejší vedení podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval právě zapůjčení pandy. Přivézt z Číny pandu se ale nepodařilo. Hřib dnes okomentoval "zjevný rozdíl v tom, kdo sliby plní a kdo je neplní". "Protože tady je zjevné, že na tomto slibu se intenzivně pracuje, tento slib skutečně ze strany Tchaj-peje bude dodržen," řekl. V pražské zoo se narodil vzácný chápan. Ocas používá jako končetinu Přečíst článek › Luskouni jsou jediní savci, jejichž tělo je pokryto šupinami. Patří mezi ohrožené živočichy, protože je často pašují pytláci kvůli jejich masu a šupinám. Kromě zvířat i přímá letecká linka Kromě dodávky vzácných zvířat do pražské zoo došlo i na jednání o leteckém spojení mezi Prahou a jihoasijských ostrovem. Tchajwanská letecká společnost China Airlines má zájem o zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Tchaj-pejí. Po jednání předsedy Senátu Miloše Vystrčila a jeho delegace s představiteli této společnosti to řekl primátor Hřib. K plánům na realizaci se podle něj firma vrátí, až odezní současná situace spojená s bojem proti koronaviru. VIDEO: Rozšířit letiště o novou ranvej? Vedení města není v otázce jednotné Přečíst článek › Zástupci China Airlines podle Hřiba senátní delegaci řekli, že posoudili ekonomickou výhodnost přímé linky. "Dozvěděli jsme se, že to dopadlo v podstatě pozitivně. Akorát momentálně díky situaci kolem covidu není možné linku realizovat hned teď," řekl primátor. Na twitteru zároveň uvedl, že linka by měla být zavedena, až se kromě koronavirové situace aerolinkám podaří dořešit rovněž dostatek letadel pro dálkové lety. Další obnovená dálková linka. Emirates se po dlouhé pauze vrátily do Prahy Přečíst článek › "Jsem za to velice rád, velice rád budu v Praze vysvětlovat, že ty China Airlines, které k nám budou lítat, nejsou aerolinky Čínské lidové republiky, ale tchajwanské aerolinky," řekl Hřib. Reagoval tak na debatu na českých sociálních sítích po zveřejnění fotografií letadla právě China Airlines, které Vystrčila na Tchaj-wan přepravily. Lidé si tuto společnost pletli s čínskými leteckými firmami.

Autor: ČTK, Redakce