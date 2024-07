Vypuštění syslů obecných do nové voliéry na Dívčích hradech. | Video: Deník/Radek Cihla

Pražská zoologická zahrada vypustila sysly obecné z trojské populace do nové voliéry na Dívčích hradech. Tito kriticky ohrožení hlodavci zde najdou podmínky pro rozmnožování a budou sloužit jako zdroj jedinců pro reintrodukci na různých místech v České republice.

Zoo Praha podnikla významný krok pro ochranu ohrožených druhů a vypustila sysly obecné pocházející z trojské populace do nové voliéry na Dívčích hradech.

Tito hlodavci, kteří jsou v České republice kriticky ohroženi, se na místě mohou množit a sloužit jako zdroj jedinců pro reintrodukci na dalších místech Česka.

Současně by kolonie syslů v budoucnu mohla osídlit i stepní ekosystém přímo na Dívčích hradech, k jehož revitalizaci přispívá už několik let stádo koní Převalského z chovu Zoo Praha.

Sysel obecný, dříve běžný a dokonce považovaný za polního škůdce, se díky lidské činnosti a změnám v zemědělské praxi ocitl na pokraji vyhynutí. Zoo Praha proto před několika lety zahájila ambiciózní projekt reintrodukce syslů. První pokusy probíhaly v oblasti u Sklenářky, kde se syslové usadili v podobné voliéře. „Nyní už žijí i ve výběhu goril a žiraf, ale i v okolním prostoru," sdělil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Kolegové vypustili 30 syslů, které jsme odchytili v areálu Zoo Praha, do nové voliéry. Je to první krok k návratu tohoto druhu do širšího okolí Prokopského údolí," dodal Bobek.

Voliéra na Dívčích hradech byla navržena tak, aby chránila sysly před predátory a bránila jejich předčasnému šíření do okolí. Pletivo bylo zapuštěno do hloubky jednoho metru, aby tak zabránilo syslům v podhrabání se ven.

„Za jak dlouho to skutečně zvládnou podhrabat, uvidíme, ale předpoklad byl, že by neměli minimálně v letošním roce," dodal Bobek.

Zajíímavostí je, že sysel obecný je pouštní zvíře, které potřebuje hodně šetřit s vodou. A s tou šetří tak, že se nepotí a ani nijak se neochlazují, což znamená, že jejich tělesná teplota na sluníčku stoupá a musí se schovávat do noru, aby se ochladili.