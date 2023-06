Mimořádný chovatelský úspěch se povedl pracovníkům v Zoo Praha. Tým kurátora Petra Velenského dokázal rozmnožit extrémně choulostivé želvy dlaždicovité. Dvě mláďata se zde vylíhla jako vůbec v první zoo na celém kontinentě.

„Bez nadsázky mohu říct, že za odchovem stojí patnáct let našeho snažení,“ říká kurátor plazů Petr Velenský. „První tři samice jsme obdrželi v dubnu 2008. Teprve v roce 2014 jsme těmto houbožravým, ke stresu náchylným a psychicky labilním želvám vyprecizovali podmínky terária ve Velemlokáriu do takové podoby, se kterou jsme my i želvy byli spokojení. Ve stejném roce k nám dorazil i domnělý samec, avšak ten se záhy ukázal být čtvrtou samicí v našem chovu,“ popisuje.

Sehnat vhodného samce bylo náročné, protože pražská Zoo chová tento druh jako jediná v Evropě. Pátrání tedy muselo být rozšířené do celého světa. V roce 2020 se objevila o vhodném jedinci v Taipei Zoo na Tchaj-wanu.

„Se Zoo Taipei máme vřelé vztahy – ostatně pochází z ní i náš pár luskounů – avšak kýžený samec želvy dlaždicovité se do tamní zoo dostal jako zabavené zvíře. Jeho cestu k nám proto zkomplikoval legislativní proces. Po velmi perném vyřízení administrativy a transportu, který tento druh nesnáší dobře, k nám samec dorazil až v prosinci 2022,“ líčí dál Velenský.

Samec ale na nic nečekal a ihned po konci povinné karantény začal s námluvami. Na konci března tohoto roku již jedna ze samic nakladla snůžku vajec do hnízdní kupy. Tu bedlivě střežila. Jednou ze zvláštností těchto želv je totiž i rodičovská péče o vejce.

4. června se z nich vylíhly dvě malé želvy, které zatím zůstávají v zázemí. Skupinu dospělců však mohou návštěvníci pozorovat ve Velemlokáriu.

Druh želv dlaždicovitých je podle Červeného seznamu IUCN ohrožený. V Číně dokonce kriticky ohrožený. Přičinami jsou ztráty přirozeného prostředí i ilegální obchod na asijských trzích. Toto úspěšné rozmnožení je proto velmi důležitým počinem. Pokud se odchov zdaří, může vznikající pražská metodika pomoct v chovu i dalším chovatelským institucím.