Dlouho očekávaná expozice mongolské fauny s názvem Gobi se dočká svého otevření již tuto sobotu 23. března. Ve stejný den bude také slavnostně zahájena 93. hlavní sezóna Zoo Praha. My jsme měli tu možnost nahlédnout do areálu o dva dny dříve.

Komentovaná novinářská prohlídka nového expozičního celku Gobi. | Video: Deník/Radek Cihla

V nově otevřené expozici Gobi naleznou domov především koně Převalského. Ti se tak do trojského areálu vrátí po třech letech. Kromě nich se mohou návštěvníci těšit i na manuly, takzvané "nejmrzutější kočky světa" a spoustu dalších savců a plazů.

Komentovaná novinářská prohlídka nového expozičního celku Gobi.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní.

Nová expozice leží v prostoru mezi horní stanicí lanovky a občerstvením Obora, kde zahrada měla výběh s koňmi už v minulosti. "Ty stáje byly na konci životnosti, stejně jako vodojem, který tu je, tak jsme to museli opravit," řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Za novou expozici včetně opravy vodojemu, který se v prostoru nachází, zahrada podle Bobka zaplatila zhruba 60 milionů korun.

Otevření se uskuteční ve 13 hodin odpoledne poblíž horní stanice lanovky.

Slavnostní den si nenechá ujít ani prezident republiky

Sobotní program v pražské zoologické zahradě bude velmi pestrý. Ještě před slavnostním otevřením expozice Gobi bude totiž zahájena již 93. hlavní sezóna.

Akce u Vzdělávacího centra se tradičně zúčastní i známé tváře. Do Zoo Praha zavítá i prezident České republiky Petr Pavel a ministr životního prostředí a turismu Mongolska Bat-Erdene Bat-Ulzii.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Návštěvníci se mohou těšit i na živou hudbu, slavnostní průvod a pro děti bude, mimo jiné, připraveno i malování na obličej. Pestrý program pak završí v 15 hodin představení nejvzácnějších kachen světa, morčáků paranských, poblíž expozice člunozobců v Ptačích mokřadech.

Program zahájení 93. hlavní sezóny Zoo Praha pro veřejnost: 11.00 Slavnostní zahájení 93. sezóny Zoo Praha – Vzdělávací centrum

13.00 Otevření mongolské expozice Gobi – U horní stanice lanové dráhy

15.00 Představení nejvzácnějších kachen světa morčáků paranských – Ptačí mokřady

Od sobotního dne bude zároveň i prodloužena otevírací doba do 18 hodin.

Lanová dráha se dá opět do provozu

Návštěvníkům, kteří se o víkendu budou chtít do zoologické zahrady vydat, udělá jistě i radost, že lanová dráha se opět uvádí do provozu. A to dokonce o den dříve, tedy v pátek 22. března. I tak ale bude v nějakých dnech do konce měsíce částečně omezena. Denní nepřerušovaný provoz by měl být zahájen od 1. dubna.

Podle informací Dopravního podniku hl.m. Prahy (DPP) stojí jedna jízda (buď nahoru nebo dolu) pro osoby starší šesti let 40 korun.

