/VIDEO, FOTOGALERIE/ U páru vombata obecného v pražské zoo, Winkleigh a Coopera, začíná nastávat poklidnější atmosféra. Kousance, cenění zubů a výskání vystřídala pravidelná setkání a zájem jednoho o druhého. Návštěvníci se s párem mohou blíže seznámit již v neděli 11. června během programu Dne s vombaty v Zoo Praha.

Winkleigh se narodila v Tasmánii a stejně jako samec Cooper tak patří k tasmánskému poddruhu vombata obecného. Ten se vyznačuje menším vzezřením i vyšší odolností vůči chladnějšímu podnebí. | Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Já bych řekl, že nyní jsou ve fázi vzájemné tolerance, která se pomalu blíží náklonnosti. Winkleigh nově dovoluje Cooperovi sdílet s ní noru, což je ve vombatím světě jasným projevem sympatie,“ popisuje situaci chovatel David Vala.

Samička Winkleigh dorazila do zoo v dubnu. Nejprve musela splnit povinnou měsíční karanténu, později se ale zabydlela v expozici v Darwinově kráteru a na nový domov si dobře zvyká.

„Stále častěji chodí do výběhu, ačkoliv na rozdíl od laxnějšího Coopera trochu lumpačí. Vyšplhala například do jednoho z květináčů, jehož zeleň pak zdevastovala. Coopera nic takového za půl druhého roku, co je v Praze, nenapadlo,“ dodává Vala. Ukazuje se tak i vysoká míra individuality jedinců.

Největší šance spatřit tento nový pár mají lidé nejlépe ihned po otevření zoo či naopak v podvečerních hodinách. Avšak v neděli 11. června během Dne s vombaty čeká na návštěvníky ve 14 hodin speciální komentované krmení.

Akce je inspirována výkumem "vombatího chlapce" Petera J. Nicholsona, který v 60. letech v Austrálii sesbíral poznatky o životě těchto vačnatců a jeho studentská práce, kterou sepsal v pouhých patnácti letech, dala zákald dalším vědeckým výzkumům.

Činnost malého výzkumníka si budou moci zájemci vyzkoušet přímo v areálu na Veselovského louce. Tématické aktivity jako hrabání, měření nor, hledání pokladů, vombatí řeči nebo netypický způsob obrany budou moci průzkumníci zaznamenávat do Deníku badatele a za plnění úkolů získávat drobné odměny.

Zdarma čekají návštěvníky i komentované prohlídky Darwinova kráteru od 10, 13 a 15 hodin.

Program



14.00 Komentované krmení vombatů - Darwinův kráter

11.00, 12.00, 16.00 Komentovaná setkání u vombatů - Darwinův kráter



10.00 – 16.00 Badatelské stanoviště - Veselovského louka a okolí

- Hledání pobytových stop

- Hrabání nor

- Měření nor

- Poklady v norách

- Komunikace vombatů

- Malý velký vombat

- Netypická obrana

- Vršení kostek

- Kreativní dílna