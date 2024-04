V Zoo Praha se radují z úspěšného odchovu vzácné rybožravé sovy ketupy Pelovy. Mládě, které přišlo na svět na počátku roku, překonalo počáteční obtíže a nyní se těší dobrému zdraví. Tento úspěch představuje významný krok v ochraně a studiu těchto majestátních ptáků.

Mládě rybožravé sovy ketupy Pelovy je ve věku tří měsíců dobře pozorovatelné ve voliéře u Pavilonu tučňáků. | Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Chovatelé v Zoo Praha mají opět další důvod se radovat. Pražská zoologická zahrada totiž právě odchovává mládě rybožravé sovy ketupy Pelovy. To se vylíhlo na začátku tohoto roku a i když zprvu mělo problémy s výkyvem hmotnosti a občasnou neochotou přijímat potravu, nyní je ptáče vitální a prospívá.

Což je dobrá zpráva, pražská zoo je totiž tak na cestě k odchovu jedné z vůbec největších žijících sov jako první zoologická zahrada na světě.

„Na podzim jsme nechali oba naše páry ketup Pelových ve vnitřních ubikacích, aby se mohly soustředit na hnízdění. Naše snaha byla odměněna zahnízděním jednoho z párů. Na začátku roku jsme pak pozorovali změny v chování obou dospělých a záhy jsme pod nimi objevili mládě,“ říká kurátor ptáků Antonín Vaidl.

Těžký začátek života

Zpočátku to vypadalo, že je vše na dobré cestě. Matka mládě zahřívala a krmila, proto byl rodičům ponechán klid a dostatek potravy. Podle chovatelů se ale situace jen o pár dní později změnila. „Uplynul týden a bohužel jsme zjistili, že mládě bylo vyhozené z hnízda. Našli jsme ho navíc podchlazené, a proto jsme ho umístili do inkubátoru a přistoupili k odchovu v chovatelské péči,“ dodal Vaidl. Návrat do hnízda by podle něj byl příliš riskantní.

Mládě ketupy Pelovy (na snímku vpravo) se vyznačuje světlým zbarvením a zbytky prachového peří. Návštěvníci jej tak po boku jeho rodičů lehce poznají.Zdroj: Petr Hamerník, Zoo Praha

Mládě bylo tedy ručně dokrmováno holátky myší a potkanů, později i rybami. Tito tvorové totiž patří mezi tzv. „rybí“ nebo „rybářské sovy“ a jejich potravu ve volné přírodě tvoří právě téměř stoprocentně ryby.

Návrat k rodičům

Na sklonku zimy mládě ochotně přijímalo potravu a začalo prospívat, proto jej na konci března chovatelé vrátili do improvizované hnízdní dutiny k rodičům, kde se přes mřížku mohli postupně seznamovat.

Podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška se zatím nedá říci, že by šlo o dokonanou „adopci vlastními rodiči“, jak se to v minulosti v Zoo Praha již několikrát povedlo, ale patrná dávka tolerance mláděte ze strany rodičů probíhá. Díky návratu do voliéry je také mládě dobře vidět z návštěvnických prostor vedle Pavilonu tučňáků.

