Na pololetní prázdniny v pátek 2. února nabízí Zoo Praha ve spolupráci s neziskovým spolkem Remobil unikátní nabídku na získání dětské vstupenky za 1 Kč. Stačí, když přinesete svůj starý vyřazený telefon. Akce podpoří i kriticky ohrožené gorily nížinné.

Akce Remobil a Zoo Praha o pololetních prázdninách. | Foto: Remobil

Dárek pro děti do 15 let nabízí Zoo Praha na pololetní prázdniny v pátek 2. února. Stačí když na pokladně návštěvníci ukážou svůj starý mobilní telefon a koupí si dětskou vstupenku za symbolickou 1 korunu. Na zařízení budou u každého vstupu připravené sběrné nádoby, do kterých návštěvníci telefon vhodí.

O bezpečnou a ekologickou recyklaci se postará neziskový spolek Remobil, od kterého za každý vybraný mobilní telefon získá pražská zoologická zahrada 10 Kč, a dalších 10 Kč od společnosti Asekol, které následně poputují na sbírkové konto zahrady „Pomáháme jim přežít", konkrétně na pomoc gorilám nížinným.

Ve volné přírodě se totiž počet goril nížinných snížil na 60 %. Příčinou je především odlesňování deštných pralesů, které jsou jejich domovem. Před necelým měsícem se však v Zoo Praha narodila malá samička, vnučka slavné Moji. Další přírůstek do gorilí rodiny na sebe nenechá dlouho čekat, březí je totiž i samice Kijivu.

Zdroj: Youtube