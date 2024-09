Pro předplatitele

Hlavním bodem Výroční slavnosti Zoo Praha 2024 budou oslavy 65 let Mezinárodní plemenné knihy koně Převalského, jejímž vedením byla pražská zoo pověřena v roce 1959. Ze stejného roku pochází i tento snímek.

Eliška Novotná dnes 06:49

Zoo Praha slaví 93. let od svého otevření, za ta léta odchovala několik stovek druhů zvířat. Hlavními hrdiny mimo jiné budou koně Převalského, o kterých přijdou vzpomínat i pamětníci z řad pracovníků, kteří svůj život spojili právě s nimi. Letošní slavnost, při které se areál přenese do 50. let, zároveň ukončí hlavní sezónu. Návštěvníci se ale mohou také těšit na křest knihy ředitele Miroslava Bobka nebo se dozví jména nově narozených trojčat kapybar.