/VIDEO, FOTOGALERIE/ Novou posilu v Zoo Praha představuje právě přicestovalá samice hrabáče kapského. Téměř šestiletá Sabi utvoří pár se čtyrnáctiletým samce Dracem. Nová dvojice je k vidění v Africkém domě.

Spojování nového páru hrabáčů kapských zahrnovalo především vzájemné a velmi důkladné očichání. | Video: Matěj Verner, Zoo Praha

„Chov hrabáčů kapských v lidské péči je velmi náročný, nicméně v pražské zoo se dlouhodobě daří. Rádi bychom proto zúročili naše nabyté zkušenosti a zároveň využili skutečnosti, že v zoo máme osvědčeného chovného samce, kterých je v evropské populaci oproti samicím poloviční množství – a právě proto k nám přišla Sabi,“ říká kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová. „Je to mladá samice a tomu odpovídá i její chování. Oproti Dracovi je výrazně temperamentnější a živější,“ doplňuje Dobiášová.

Šestiletá samice hrabáče kapského Sabi utvoří chovný pár s čtrnáctiletým samcem Dracem. Podle chovatelů je zvídavá a temperamentní.Zdroj: Oliver Le Que, Zoo Praha

Sabi se narodila v zoo v belgických Antverpách v sprnu 2017. O dva roky později se již přestěhovala do Zoo Plzeň, odkud se letos na jaře přesunula do Prahy. Dosavadní chovná samice Kvída, která byla u návštěvníků velmi oblíbená, už se pro svůj vyšší věk bude věnovat spíše odpočinku. Její loni narozená dcera Farisa ale naopak putovala do plzeňské zoo.

Jistota spatřit nový pár je při jejich pravidelném krmení od půl jedenácté v Africkém domě. V tento čas si pochutnávají n larvách potemníka moučného, kterého pomocí svých lepkavých jazyků dokáží vybrat z úzké skleněné trubky nebo ze speciálního míče s otvory.

Chov hrabáčů kapských má v Zoo Praha dlouhou historii. První dvojice, samice Bojsa a Nebojsa, přišly do zoo už v roce 1979. První odchov se zde zdařil v roce 1989.