Městská policie zve na oslavy Dne dětí v Zoo Praha. Vstupné bude jen za korunu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ U příležitosti Dne dětí, který bude ve čtvrtek 1. června, si připravila Městská policie hl. města Prahy bohatý program přímo v Zoo Praha. Návštěvníci se mohou těšit na hudební program, soutěže, dárky a mnoho dalšího. Děti do patnácti let mají v tento den vstup do areálu Zoo Praha za symbolickou jednu korunu.

Pár vyder hladkosrstých v Zoo Praha. | Video: Zoo Praha