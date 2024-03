Pražská zoo slavnostně otevřela novou mongolskou expozici Gobi a zahájila tak 93. sezónu. Návštěvníci mohou obdivovat koně Převalského i vzácné morčáky paranské.

Prezident Petr Pavel v Zoo Praha u příležitosti zahájení 93. hlavní sezóny. | Video: Deník/Radek Cihla

Asi nejvýznamnější den od začátku letošního roku pro Zoo Praha byla právě sobota 23. března. Zahrada dnes otevřela mongolskou expozici Gobi a zahájila svou 93. hlavní sezónu.

Události se zúčastnil vedle ředitele zoologické Miroslava Bobka také prezident České republiky Petr Pavel a ministr životního prostředí a turismu Mongolska Bat-Erden či primátor hlavního města Bohuslav Svoboda nebo jeho náměstkyně Jana Komrsková.

V novém expozičním celku nalezli domov především ikoničtí koně Převalského, které Zoo Praha dlouhodobě vrací do volné přírody. Návštěvníci zde ale dnes poprvé spatřili i pouštní kočky manuly a další mongolskou faunu včetně předobrazu bájného olgoje chorchoje, hroznýška tatarského. Odpolední program nabídl představení nejvzácnější kachny světa, morčáka paranského.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Když se v roce 2011 povedlo první koně Převalského převézt do Mongolska, a poté se to povedlo ještě osmkrát, a když jsem viděl, jak se v západním Mongolsku kůň Převalského úspěšně množí a vrací se do tamní přírody, tak to považuji za světový unikát. Rád bych vyjádřil velký respekt nejen panu řediteli a pražské zoologické zahradě, ale také naším mongolským kolegům a přátelům, protože bez úzké spolupráce by to samozřejmě nešlo,“ uvedl prezident České republiky Petr Pavel.

Vrcholem programu bylo, když do Ptačích mokřadů dorazil brazilský tanečně-hudební průvod krátce před 15. hodinou.

Veřejnosti představili chovatelé i morčáky paranské - kriticky ohrožené rybožravé kachny, které mimo jejich domovinu nelze spatřit nikde jinde na světě než právě od dnešního dne v pražské zoo.

Gorilí samička Mobi náramně prospívá. Chovatelé se připravují na další přírůstek

Zoo Praha dnes vedle otevření expozice Gobi a představení morčáků paranských připomněla i nadcházející události jara a léta. Vedle očekávaného porodu gorilí samice Kijivu, po kterém budou v Rezervaci Dja hned dvě gorilí mláďata najednou, jde například o vykouknutí prvního českého mláděte vombata z matčina vaku. Zoo Praha dnes rovněž prodloužila otevírací dobu areálu až do 18 hodin.