/FOTO/ Koním Převalského, kteří obývají výběh na pražských Dívčích hradech, se narodilo hříbě. Mládě je podle prvotních odhadů samička a je pro pražskou zoologickou zahradu prvním letošním přírůstkem tohoto druhu.

Dvoudenní hříbě mohou lidé pozorovat na rozlehlé pastvině na Dívčích hradech už nyní | Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Matkou hříběte je pětiletá kobyla Khamiina a otcem sedmiletý hřebec Granola, kteří se stali rodiči poprvé. Mládě mohou lidé pozorovat už nyní v ohradě v Praze 5 spolu se stádem dospělých koní.

"Khamiina porodila bez jakýchkoli komplikací v sobotu v noci. Ostatně noční porody jsou pro koně typické," uvedla kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová.

"Mládě je zdravé a podle našich pozorování jde téměř jistě o samičku. Stádu však zatím dopřáváme klid a s jistotou tak pohlaví hříběte potvrdí až případná veterinární prohlídka," doplnila.

Koně Převalského jsou ve výběhu na Dívčích hradech nad pražským Smíchovem od dubna roku 2021. Cílem umístění koní na nezastavěnou náhorní plošinu v Praze 5 bylo podle zástupců zoologické zahrady, kterou zřizuje pražský magistrát, oživit historicky významnou lokalitu a tím, že budou zvířata spásat trávu, přispět k dobrým podmínkám pro původní společenstva rostlin a živočichů. Dnes lidé mohou ve výběhu spatřit sedmičlenné stádo, a to včetně dvoudenního hříběte.

Zdroj: Youtube

Prostory na Dívčích hradech jsou v současnosti jediným prostorem, kde lze koně Převalského v Praze pozorovat. Z areálu zoo v Troji byla většina těchto lichokopytníků dříve přestěhovaná do chovné stanice v Dolním Dobřejově.

Důvodem byla stavba nové expozice, která bude představovat mongolskou faunu. Expozice koní Převalského zůstane zachovaná v nejvyšším místě zoo vedle horní stanice lanovky a podle plánů zoo by měly být nové prostory otevřené na jaře 2024.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se zatím narodilo přes 230 hříbat.

Pražská zoo podnikla několik transportů koní do západní části Mongolska, které je původní domovinou těchto zvířat. Nyní chce pražská zoo převézt desítky koní do Kazachstánu. Podle nedávného vyjádření ředitele zahrady Miroslava Bobka by se tak mohlo stát v příštím roce. Minimálně 50 koní by mělo směřovat také do východního Mongolska.