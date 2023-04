/FOTOGALERIE/ Dva samce kriticky ohrožených jeřábů bílých získala Zoo Praha z německého ptačího parku. Návštěvníci je mohou v zoologické zahradě spatřit od minulého týdne. Zahrada se tedy může chlubit nejen unikátně zbarvenými mláďaty kriticky ohroženého druhu, ale i největší kolekcí jeřábů v České republice.

Zoo Praha získala dva samce kriticky ohrožených jeřábů bílých. | Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Dva mladí samci dorazili do Zoo Praha z německého ptačího parku Walsrode na doporučení Evropského koordinátora chovu (EEP). Výhledově by je také měly doplnit samice, se kterými vytvoří chovné páry,“ nastiňuje plány chovu kurátor ptáků Antonín Vaidl.

Nejvzácnější ze všech sedmi druhů je k vidění v první venkovní voliéře expozičního celku Ptačích mokřadů. Od jeřábů bělošíjích, laločnatých, mandžuských, panenských, popelavých a rajských se odlišuje zcela snědobílým zbarvením s čenými letkami na křídlech a červenými znaky na neopeřených nohou a obličeji.

„Bezmála roční mláďata jsou však dosud místy světle hnědá, do sněhobílého šatu by měla postupně ‚prokvést‘ po dosáhnutí druhého roku věku. Návštěvníkům se tak nabízí zcela unikátní možnost spatřit tento vzácný druh v mladistvé podobě,“ zve do Zoo Praha Vaidl.

Jediný kriticky ohrožený

Jeřáb bílý hnízdí na Sibiři, v tundře Jakutska poblíž vodních zdrojů. Pro zdejší obyvatele je posvátným ptákem, spojovaným se šamanskými rituály.

V současnosti se však jeho počty v přírodě pohybují okolo tří až čtyř tisíc jedinců.

Kurátor ptáků Antonín Vaidl při transportu jeřábů bílých do expozice Ptačích mokřadů v dolní části areálu.Zdroj: Petr Hamerník, Zoo Praha

Největší hrozbu pro tento druh představuje vysychání mokřadů na zimovištích. Nebezpečné pro něj je také rozšiřování lidského osídlení, které zapřičiňuje vyrušování na hnízdištích, případná otrava pesticidy využívaných v zemědělství a rybolov.

Z těchto důvodů byl již v roce 1988 zařazen na Červený seznam IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody), kde se nyní jako jediný z jeřábů nachází v kategorii kriticky ohrožených druhů.