/VIDEO, FOTOGALERIE/ Avizované zvýšení vstupného do pražské zoo zařadí zahradu mezi ty dražší v Evropě. Deník porovnal cenu vstupného s Bratislavou, Berlínem, Vídní a Varšavou. Ve výši vstupenek se odrážejí stoupající náklady, ale i počet druhů a specifika chovaných jedinců.

Zoo Praha slavnostně otevřela Rezervaci Dja, nový pavilon goril. | Video: Deník/Radek Cihla

Před týdnem oznámila pražská zoo v Troji záměr zdražit vstup. Dospělí mají nově platit místo 250 korun 300 v případě elektronické vstupenky nebo 330 korun při nákupu v pokladně. Rodiče s maximálně čtyřmi dětmi zaplatí místo 800 korun 850 za elektronickou nebo 1 000 korun za papírovou vstupenku.

Pro srovnání: městská zoo v Bratislavě si za plné vstupné účtuje deset eur, což je v přepočtu 235 korun. Varšava požaduje za návštěvu zahrady jen 35 polských zlotých, to je 176 korun. Více peněz si musí připravit návštěvník v Berlíně. Stejně jako v pražské zoo ušetří ten, kdo si koupí lístek online za 19 eur, v přepočtu 446 korun. U poklady si připlatí euro, a cena tak bude 470 korun za jednorázový vstup. Nejdražší vstup z okolních zemí má Vídeň. Do zoo v Schönbrunnu se dospělý dostane za 26 eur, v přepočtu za 610 korun.

Pražská zoo plánuje zdražit vstup. Rodina by u pokladny měla platit tisíc korun

K dražším patří pražská zoo v případě permanentních vstupenek. Za 12 vstupů za rok si trojská zahrada vezme 1800 korun, vídeňská pak za roční neomezený vstup chce v přepočtu 1526 korun, Berlín 1350, Bratislava 1154 a Varšava 604 korun.

Rozhodují náklady i počet druhů

Pražská zoo o zvednutí vstupů uvažovala dlouhodobě. Přistoupit k ní bylo podle jejího ředitele už nezbytné. „Úpravu cen vstupného do Zoo Praha jsme připravovali dlouhodobě, promyšleně a pokud možno citlivě. Vzhledem k nárůstu cen energií i dalších komodit je již opravdu nezbytná," uvedl Miroslav Bobek.

Zmiňované zoologické zahrady se liší rozlohou i počtem chovaných druhů. Ta pražská se stará o 685 druhů zvířat.

V Berlíně mají zoo spojenu s akváriem, za vstup do obou prostor návštěvník zaplatí 28 nebo 29 eur, seznámí se ale s 1500 druhy zvířat, což je více než dvojnásobek oproti české metropoli.

Zdroj: Zoo Praha

Vídeň ve své zoo lidem představuje 700 zvířecích druhů, od mravenečníka po zebru. To je podobně jako v Praze, vstupné je však téměř dvojnásobné oproti tomu v Tróji po zdražení.

Výrazně menší zážitek, vztaženo na rozmanitost druhů, zažije návštěvník v Bratislavě, která ukazuje 185 druhů zvířat. Polská Varšava pak chová přibližně 500 druhů.

„Zoo Praha chová unikátní druhy, jako jsou luskouni, tasmánští čerti, vombati, velemloci, a pak řadu druhů, které mají specifické potřeby, třeba varana komodského. Máme také velkou skupinu goril a stádo slonů. Primární věcí je ale zvýšení nákladů, všechno šlo strašně nahoru, třeba doprava. Už jen přivézt jídlo zvířatům stojí víc,“ upřesňuje mluvčí zoo Filip Mašek s tím, že v některých zoo nenabízejí slevy pro studenty nebo výhodnější elektronické vstupné.

Pivem na pomoc ohroženým druhům. Zoo Praha chystá charitativní festivalovou akci

Zdražení se bude týkat i čtyřnohých návštěvníků. Za psy majitelé zaplatí na místě i online nově 150 korun, dosud to byla stokoruna. Poměrně výrazné zvýšení se dotkne i ročních vstupenek s 12 vstupy.

Například pro dospělé nyní vyjde na tisícikorunu a zdraží o 800 korun. U dětí to bude ze 600 na 900 korun, pro důchodce ze 450 na 600 korun a pro rodiny z 2500 na 4000 korun. Podobná rodinná permanentka přitom stojí v Berlíně zhruba 2700 korun.

Přehled cen Praha a okolní hlavní města:



Praha (po zdražení)

Jednotlivé vstupné (dospělí) - 300 Kč (online)/ 330 Kč (u pokladny)

Roční vstupné dospělý (12 vstupů s platností 365 dní) - 1800 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti) - 850 Kč (online)/ 1000 Kč (u pokladny)

Rodinná permanentka (2 dospělí + max. 4 děti, nejvýše 6 vstupů denně), celkem 48 vstupů za rok) - 4000 Kč



Vídeň

Jednotlivé vstupné (dospělí) – 26 eur / 610 Kč

Rodinné vstupné - (2 vstupenky pro dospělé, 3 vstupenky pro děti a mládež) – 85 eur / 1996 Kč

Permanentka – 65 eur (dospělí) / 1526 Kč

Roční vstupenka (děti a mládež) – 35 eur / 822 Kč



Berlín

Jednotlivé vstupné (dospělí) – 19 eur/ 446 Kč (online), 20 eur/470 Kč (u pokladny)

Permanentka 57,50 eur (dospělí) / 1350 Kč

Vstup děti – do 4 let zdarma, děti 4-15 let 9 eur (online), 9.50 (pokladna) / 211 Kč a 223 Kč

Vstup děti – permanentka 4-15 let 31,50 eur / 740 Kč

Rodinná permanentka (1+děti) – 68,50 eur / 1608 Kč

Rodinná permanentka (2+děti) – 113,50 eur / 2 665 Kč



Bratislava

Jednotlivé vstupné (dospělí) – 10 eur (235 korun)

Permanentka – 50 eur (dospělí) / 1174 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) - 27 eur (634 korun)

Rodinné vstupné (2 dospělí + 4 děti do 15 let) – 34 eur (799 korun)

Rodinná permanentka 2+2 – 135 eur / 3 170 Kč

Rodinná permanentka 2+4 – 170 eur / 3 992 Kč



Varšava

Jednotlivé vstupné (dospělí) – 35 pln / 176 Kč

Rodinné vstupné (2+1) – 75 pln/3 osoby / 377 Kč

Roční (dospělí) – 120 pln / 604 Kč



pozn.: přepočet 1 euro / 23,48 Kč, 1 pln (polský zlotý) / 5,03 Kč