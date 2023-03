Policie stále hledá další oběti

„Prozatím nemám žádné nové informace,“ konstatoval Daněk. S tím, že vývoj v rámci tohoto případu kolegové z kriminálky vyhodnotí v příštím týdnu. V rámci prvotní informace Daněk uvedl, že fyzioterapeut je podezřelý ze znásilňování pacientky, jež mělo trvat několik let. Mladičké pacientky. „Začala k němu docházet ještě jako dítě s problémy s páteří, konkrétně se skoliózou,“ upřesnil mluvčí.

Bližší okolnosti případu, v němž před několika dny zahájila trestní stíhání, policie nekomentovala. Něco ale mohou naznačit další informace: kriminalisté nehledají jen další oběti znásilnění. „Prosíme, ať se ozvou i pacienti, kterým tento lékař injekčně aplikoval nějaké látky,“ uvedl Daněk.

Za trestný čin znásilnění, jímž se rozumí nejenom donucení oběti k pohlavnímu styku fyzickou silou nebo hrozbami, ale i zneužití její bezbrannosti, stanoví trestní zákoník sazbu odnětí svobody od půl roku do pěti let. Pokud je obětí mladistvá osoba – v právnické řeči se stále hovoří o „dítěti“ – nežádoucí pohlavní styk má podobu soulože nebo pachatel použil zbraň, už je ve hře pobyt za mřížemi v trvání od dvou do deseti let.

Za znásilnění nezletilého dítěte, tedy ve věku pod 15 let, je sankce ještě přísnější: rozpětí sazby umožňuje uložit trest od pěti do dvanácti let.

Znásilnění, nátlak, svádění i pornografie

Za první dva měsíce letošního roku policie v Praze řešila 31 případů znásilnění, z nichž jako objasněných je evidováno devět. Ojedinělé ale nebyly ani další trestné činy zaměřené proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Případů sexuálního nátlaku (jak se označuje vynucené obnažování nebo sebeukájení) evidovala policie v hlavním městě během ledna a února osm.

Odhalených pohlavních zneužití (což jsou sexuální praktiky provozované s dítětem mladším 15 let, ale bez jeho donucování) pak bylo šest, z toho v jednom případě takzvaně „v závislosti“: s osobou svěřenou dozoru.

Muž požadoval na zastávce po dítěti orální sex. Chlapci chtěl zaplatit

Desetkrát se řešilo výtržnictví v kategorii „ostatních pohlavních úchylek“ – typicky může jít o obnažování na veřejnosti. Třikrát se ve statistikách za první dva měsíce roku objevilo šíření pornografie – nicméně držení dětského porna nebo zneužití dítěte k jeho výrobě tam figuruje hned v 19 případech.

Po jednom záznamu mají skutky označované jako navazování nedovolených kontaktů s dítětem (jde o lákání dítěte ve věku pod 15 let na schůzku s úmyslem spáchat sexuální delikt) a svádění k pohlavnímu styku (čímž se rozumí jakékoli podporování sexuálních praktik dětí provozovaných za úplatu nebo jiný prospěch). Kriminalisté se v metropoli také během prvních dvou měsíců roku zabývali třemi případy kuplířství.