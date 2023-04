„Tato změna mě rozhodně nenadchla. Celoplošné nařizování těchto věcí je trochu zbytečné. Doposud platilo, že známkování v první třídě je především motivační. Známka nezobrazuje skutečný stav, co dítě umí nebo zvládne, ale v dalších ročnících myslím, že známka dítěti neublíží. Citlivý učitel se známkami zachází velmi opatrně už tak,“ říká ředitel ZŠ Chelčického Pavel Ostap.

Podle Ondřeje Machů ze ZŠ Botičská již nyní existují alternativy pro školy, které nechtějí známky používat. „Navíc, máme něco, co funguje, známky nebo slovní hodnocení. Není potřeba direktivně zavádět něco nového,“ dodává Machů.

I část ostatních ředitelů kritizuje plošně zavádění slovního hodnocení a upozorňují na fakt, že před praxí je nutné pedagogy dostatečně proškolit a promyslet, co vyvolá přechod do 4. třídy, od které se známkovat bude. Část vedení škol současně upozorňuje na rušení tradičních jistot a hájí známky jako jednoznačné vyjádření dosaženého výsledku.

Druhá, mírně menší, část pražských škol ale záměr ministerstva jednoznačně podporuje. „Známky nejsou jediným možným nástrojem hodnocení a motivace dětí k učení, naopak je považujeme za nástroj, který může často působit spíše opačně. Známka může být zkreslující, protože může být ovlivněna srovnáním s ostatními dětmi ve třídě, nezohlednit jiné věci, které dítě umí, jeho aktuální stav, to, zda pro ni na své úrovni udělalo maximum,“ říká jednatelka ZŠ Vrbičky Nina Kodymová a dodává, že samotná známka může být trestem za každé selhání, a to i v případě, že je napraveno nebo dítě dělá maximum, ale naráží na omezení, které nemůže překonat.

Ministerstvo školství argumentuje i tím, že slovní hodnocení sníží stres, kterým žáci procházejí. Podle ředitele ZŠ Kunratice Víta Berana, který se zrušením známek souhlasí, přispívá k pohodě dětí více faktorů.

„Pokud děti na známky nenavyknete a průběžně využíváte různé formy hodnocení s formativním účinkem, využíváte formativní přístup, který umožní dětem rozumět tomu v čem jsou dobré, čemu již rozumí a na co se mají ještě zaměřit, tak to vše jistě přispívá k jejich pohodě. Navíc, a co je důležité, dětem, které jsou postižené školním neúspěchem, které si nesou životem nějaký handicap nenalepujete na „čelo“ cejch trojkaře a neúspěšného žáka. To je to, co dětem způsobuje stres,“ vysvětluje Beran.

I otázka stresu ale u vedení škol způsobuje rozpory. „Stres spíš vyvolávají rodiče. V poslední době chtějí své děti ochránit před vším negativním včetně objektivního hodnocení práce svých dětí a neuvědomují si, že se dítě nenaučí čelit neúspěchům pak v osobním životě. Pokud se dětem hodnocení vysvětlí, stres obvykle nemají. Mnohdy mají motivaci k zlepšení svého výkonu,“ říká ředitel ZŠ Jižní IV. Daniel Kaiser.

Učitel se s byrokracií navíc popasuje

Otázkou také zůstává, zda povinnost slovního hodnocení přidělá učitelům práci. Ani v tomto případě ale nepanuje shoda. „Většina z učitelů neví, jak hodnocení psát, aby mělo vypovídající a objektivní hodnotu. Formativní hodnocení je časově náročné a učitelé nad ním budou trávit spoustu času,“ myslí si zakladatelka školy Avida Petra Šlencová, která nesouhlasí s tím, aby byl záměr ministerstva aplikován plošně.

S trochou nadsázky ale ředitelé uvádějí také fakt, že český učitel si zvykne na vše, a to včetně diskutované změny. Podle ředitelky ZŠ Vodičkova Dagmar Zelené v současné době každý rozumný učitel považuje klasifikaci pouze jako součást celkového hodnocení. „A stále ještě platí, že prvňáček se těší na to, že přinese vysvědčení s jedničkou, a nikoli, že přinese list plný rubrik a zatržených formulací,“ dodává.

Z 200 oslovených škol odpovědělo Deníku 33, z toho nesouhlasí se zrušením známkování 17 z nich a 10 souhlasí. Podle šesti změna sníží u dětí stres, dvanáct tvrdí opak. Zároveň 16 škol očekává zvýšení komplikací pro učitele, 6 nikoli. Část ředitelů se k otázkám jednoznačně nevyjádřila nebo si není jistá, neví.