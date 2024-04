U Vltavy pod železničním mostem sídlí oblíbená pobočka s řemeslnou zmrzlinou Puro Gelato , která obsahuje méně tuku, než ty klasické. Kmenová prodejna, která tu nabízí zmrzlinu už několik let, je tradičně velmi oblíbená mezi zákazníky.

Zdroj: Eliška Stodolová

V sezoně a při teplém počasí tu na ní lidé stojí fronty až ven na chodník a čekají i desítky minut. Mezi příchutěmi lidé najdou ty tradiční, jako je třeba čokoláda, ale i ty speciální, jako je Baileys se stopami alkoholu. V nabídce je i veganská mrkvová zmrzlina bez laktózy, která evokuje známý vtip o králíčkovi v cukrárně. Místní mrkvovou si ale lidé chválí.

Samoobslužná točená zmrzlina

Letošní novinkou je minulý týden otevřená nová pobočka Puro Gelato o pár metrů vedle, umístěná jen přes roh, a to na Rašínově nábřeží.

„Otevřeno mají od jedné odpoledne. Nabídka je tam ale trošku menší,“ upřesňuje prodavačka v kmenové prodejně. Specifikem je, že si tu zákazník natočí zmrzlinu do kelímku sám. Následně si sám vybere posypku a ozdoby. Zmrzlinu potom zaplatí kartou. V prodejně jsou tři samoobslužné přístroje a za 100g utratí zákazník 69 korun. Nově otevřená provozovna by tak mohla ulevit náporu na kmenovou prodejnu, kde zákazník za dva kopečky do kelímku utratí 125 korun.

PURO Gelato na Výtoni, příchuť hořká čokoláda, Baileys (s alkoholem)Zdroj: Deník/Eliška Stodolová

Novou zmrzlinárnu najdou zákazníci i v Holešovicích. Kousek od Mostu Barikádníků v Jankovcově ulici totiž otevřela v listopadu loňského roku další pobočka oblíbené La Zmrzky, která je spojená s kavárnou. „Mezi nejoblíbenější patří Mango-Maracuja,“ odpovídá usměvavá prodavačka na dotaz, jaká příchuť je mezi lidmi nejpopulárnější.

Přitom před koupí nabízí zdarma ochutnávku. „Sezona teď docela začíná, zatím chodí jednotky lidí, ale brzy budou stát frontu až ven na chodník. Dřív jsem pracovala na jiné pobočce La Zmrzky, takže mám zkušenost,“ uvádí s tím, že mezi lidmi stále dominují citrusové příchutě, ale je to individuální. Za kopeček tu zákazník utratí 49 korun.

Kočárková zmrzlina pro nejmenší

Na Vinohradech patří mezi oblíbené Šabatovo zmrzlinářství, které vyrábí zmrzliny ze surovin přímo od farmářů podle sezonní nabídky. Fronty jsou ale vidět i u Antonínova pekařství.

„Chodím sem se syny. Bývá tu fronta rodičů s dětmi, protože nabízejí i malou, tak zvanou kočárkovou, zmrzlinu. Určená je nejmenším dětem do kočárku. Na výběr je ze tří posypek,“ popisuje Markéta. Kočárková zmrzlina má přibližně 30 gramů a stojí tu kolem 20 korun. Podávaná je do klasických kornoutů, které ocení i ti úplně nejmenší.

