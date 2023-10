/VIDEO/ Od roku 2005 byl v celostátním pátrání, podvedl přes 260 lidí a přišel si na víc než 90 milionů, několikrát si změnil identitu a na dlouhých osmnáct let se po něm slehla zem. Hledaného muže se detektivům nyní podařilo dopadnout na ulici v Praze.

Zadržení 18 let hledaného muže. | Video: Policie ČR

Do policejní evidence se muž dostal v roce 2005, kdy byl za hospodářskou trestnou činnost v rádech desítek milionů korun v celostátním pátrání.

"V roce 2007 na něj byl soudem v Brně vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, konkrétně se jednalo o trestné činy podvod a neoprávněné podnikání. Muž měl svým „podnikáním“ v letech 2004 a 2005 podvést na 160 lidí a připravit je o bezmála 90 milionů korun. Po muži se v roce 2005 ale slehla zem, a to na dlouhých 18 let," sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Detektivové se dostali na stopu hledanému před několika týdny. Postupným prověřováním se utvrdili v tom, že muž používá několik falešných identit. Zjistili, že se pohybuje na území Prahy, v Jihočeském a Středočeském kraji.

"Detektivové na základě těchto skutečností provedli vlastní zadržení v uplynulých dnech a hledaný tak skončil po 18 letech na svobodě za mřížemi," dodal Rybanský.

Na policií zveřejněném videozáznamu, lze vidět, jak hledaný muž kráčí po jedné z pražských ulic. V tu chvíli ho oslovili policisté, se kterými v klidu komunikoval a poté sám nastoupil do policejního vozidla.

Zadržený poté při výslechu přiznal, že chtěl v blízké době opět změnit místo svého pobytu. Z mnohamilionové částky, kterou v minulosti zpronevěřil, mu už podle jeho slov, nezbylo vůbec nic. Mnoho peněz prý půjčil a zpátky již nedostal, a tak mu nezbylo nic jiného, než začít chodit do práce. Momentálně se muž již nachází ve výkonu trestu odnětí svobody.

Podle Rybanského se jedná o jednu z nejdéle hledaných osob v České republika, která byla policisty vypátrána.