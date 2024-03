Naději získat nejvyšší metu v letošním ročníku soutěžní ankety o neoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos má hlavní město v poměru 1:2. Do šestičlenného finále totiž postoupily dvě pražské pedagožky.

Foto: Deník

Aktuální ročník prestižní celorepublikové soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos spěje k veřejnému finále, které bude v pátek 22. března hostit hotel Olšanka na Žižkově – a dění také v rámci iVysílání nabídne v přímém přenosu web České televize. Naději, že v tomto klání zvítězí muž, lze vyjádřit poměrem 1:2. Do finálové šestky se totiž probojovali dva pánové. Šance, že vítězná korunka zůstane v Praze, je ze statistického pohledu rovněž 1:2. V tomto případě by ale dozajista šlo o vítězku čili o Ámosku: metropoli zastupují dvě kantorky. Shodou okolností obě z Nuslí.

Jedna učí na prvním stupni, druhá na průmyslovce. A protože je do finále doprovodí i jejich žáci, velké ranní přípravy se nevyhnou řadě rodin. Tam ostatně soutěž vtrhla už nyní: jednak se o ní a o přípravách společných vystoupení v řadě domácností mluví, jednak má veřejnost možnost podpořit své favority v internetovém hlasování o vedlejší cenu Ámos Sympaťák.

Se Zuzanou Oulíkovou ze Základní školy Square ve Svatoslavově ulici se na Žižkov vypraví soutěžit i její třeťáci, které jako třídní vede od prvního ročníku. Je pro ně Zuzkou, jíž svěřenci tykají – a oceňují, co dokáže vymyslet, jak je zaujmout a podporovat legraci. Což prý ale neznamená, že by nebyla „přísná“ a nedbala na to, aby žáci učivo pochopili a náležitě si osvojili všechny potřebné znalosti a dovednosti. Místo známkování píše každému žákovi slovní hodnocení, kdy pochválí, co se podařilo, a současně poradí, co zlepšit. „U nás ve škole učíme ve ‚světech‘,“ připomněla Oulíková, že výuka se nečlení podle tradičních předmětů. „Takže učím ‚svět češtiny‘, ‚svět čísel‘, ‚svět vědy‘ a ‚svět umění‘,“ vysvětlila.

Rovněž Adéla Popelková ze SPŠ stavební Josefa Gočára na Družstevním ochozu říká, že v jejích hodinách se nejen učí, ale s žáky si také popovídá, přičemž zazní i rady do života, nebo se společně zasmějí. „Za největší učitelský úspěch považuji, když mi studenti dají zpětnou vazbu, že je ty hodiny baví – a i když už třeba mají dávno po maturitě, jednou za čas přijdou a zůstávají v kontaktu,“ svěřila se. I její žáci dostali nabídku k tykání, takže své učitelce říkají Áďa. Svěřenci si pochvalují její styl výuky, názornost takovou, že si při laboratorním sušení vzorků upekli cukroví – a třeba i to, že se v rámci vyučování nerozpakuje uplatnit ani metalovou hudbu.

Soupeřky a soupeři pražských pedagožek přijedou na finále v hotelu Olšanka z Českých Budějovic, Lovosic, Němčic nad Hanou a obce Rajhradice. Schválně, všimne si někdo, co mají jejich působiště společné? Kdo se hlásí – všichni? Ano, správně: je to ne zcela běžné zakončení na -ice. Program pak bude pokračovat i v následujících dnech; se sobotním výjezdem na zámek Berchtold na Praze-východ. Vyvrcholí Galavečerem Zlatého Ámose – Kantorským bálem, který v sobotu 23. března bude hostit Hotel Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí. Právě tam dojde na korunovaci Zlatého Ámose 2024.