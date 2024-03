Představitelé zemědělských organizací rozhodli, že se ve čtvrtek 7. března uskuteční v Praze další protestní jízda. Stovky traktorů a další zemědělské techniky pojedou tentokrát po nábřeží, magistrálu podle svých slov blokovat nechtějí. Akce vyústí demonstrací před úřadem vlády.

Protesty zemědělců v Praze | Video: Deník/Radek Cihla

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha řekl, že čtvrteční protestní akce v Praze, na kterou mají dorazit stovky vozů se Středočeského kraje a okolních regionů, bude rozdělena na dvě části.

První část bude jízda zemědělské techniky především po nábřeží a ve druhé části se uskuteční demonstrace zemědělců pravdepodobně před sídlem Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii. Ačkoliv podle Pýchy do hlavního města dorazí stovky vozů, nechtějí tentokrát centrum Prahy včetně magistrály zablokovat.

„Okolo 7:00 by se to mělo všechno sjet v Praze a bude se dělat okružní cesta nahoře na Letné," ředitelka středočeské agrární komory Petra Novotná. U úřadu vlády bude podle ní zaparkovaný větší traktor s valníkem, který při mítinku poslouží jako pódium.

Zemědělci odjeli z magistrály: Část z nich tvrdí, že protest byl ukraden

O tom, kudy protestující do Prahy pojedou, zatím není přesně rozhodnuto. Někdo si chce trasu v úterý ještě zkušebně projet osobním autem, aby si vyzkoušel, kudy povede nejlepší cesta. „Ještě tu trasu nemáme podrobně zmapovanou. Jednotlivé okresy se teď budou domlouvat mezi sebou, jakým stylem se do Prahy pojede. Některé okresy razí myšlenku dopravte se tam a sejdeme se na Letné, jiné chtějí, aby se jelo hromadně," dodala Novotná.

„Zvolili jsme trasu, abychom se soustředili hlavně na vládní budovy. Nebude to blokáda, ale pohyb zemědělské techniky po Praze,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Ze středních Čech zapojí minimálně 250 traktorů. Někteří protestující z regionu se do metropole dopraví individuálně, jiní zřejmě pojedou společně. Jednotlivé okresy o tom budou ještě jednat, řekla v úterý 5. března ředitelka středočeské agrární komory Petra Novotná. Podle ní se nepočítá s protestními jízdami po regionu jako 22. února, farmáři by měli zamířit rovnou do Prahy. Ze Zlínského kraje přijedou do Prahy asi tři stovky zemědělců. Z Ústeckého kraje se připojí spíš jednotlivci.

„Vyzýváme všechny zemědělce bez ohledu na velikost či výrobní zaměření, aby se k nám připojili. Prosíme také obyvatele Prahy a dalších velkých měst o trpělivost, naším cílem není znepříjemňovat život lidem, ale upozornit na dlouho neřešené problémy zemědělců,” dodal Doležal.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) navrhl v pátek 1. března zemědělcům některá opatření, ty jsou ale podle nich nedostatečná. Výborný nyní uvedl, že právo na protest nikomu neubírá a je ochoten se zemědělci dále jednat, ale ne pod ultimáty.

Podle mluvčí Agrární komory ČR Barbory Pánkové se protesty ve čtvrtek 7. března uskuteční kromě Prahy i v dalších regionech, ve kterých ale mluvčí neupřesnila.

Centru Prahy se raději vyhněte, žádá policie

Pro Deník se k protestní akci zemědělců vyjádřil i policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj policie s dohledem na akci počítá a momentálně přesné parametry opatřetní ladí. „Komunikujeme se svolavatelem a čekáme na finální verzi jejich plánu. Podle toho pak budeme dál postupovat," řekl Daněk.

Pravděpodobně nastanou v centru Prahy ve čtvrtek dopravní komplikace, proto policie vyzývá řidiče, aby se centru Prahy ve čtvrtek vyhnuli.

Řidiči velebí zemědělce a děkují za nezvykle průjezdnou Prahu

Zemědělci protestovali v Praze již 19. února. Stovky traktorů svou protestní jízdou částečně zablokovali magistrálu. Očekával se tedy velký kolaps dopravy, ke kterému naštěstí nedošlo. Od ranních hodin protestovali zemědělci před budovou ministerstva zemědělství a poté se přesunuli na Malostranské náměstí. Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od protestu distancovaly.