Přestavba železničního mostu mezi Výtoní a Smíchovem má začít v roce 2026

ČTK

/VIZUALIZACE/ Železniční most mezi pražskou Výtoní a Smíchovem bude mít novou podobu, zachována zůstane pouze spodní část stavby s pilíři. Nově bude most tříkolejný a přibude zastávka na Výtoni. Přestavba by měla stát zhruba dvě miliardy korun. Sdělili ve středu 23. listopadu zástupci Správy železnic (SŽ), kteří představili návrh mostu od firmy 2T engineering vzešlý z architektonické soutěže.

Vizualizace železničního mostu na pražské Výtoni. | Foto: ČTK