Své mínění shodné s postojem Správy železnic, které opakovaně prezentovali už v minulosti (a to včetně upozornění, že s ohledem na zhoršující se stav nynějšího mostu musí být řešení co nejrychlejší) se rozhodli zopakovat právě nyní: v době, kdy se očekává rozhodnutí ministra dopravy Martina Kupky (ODS). Kolem budoucnosti železničního mostu se totiž vedou spory.

Památka versus doprava?

Vedle zastánců nahrazení nynějšího mostu novým, který by problém s přejezdy vlaků přes řeku vyřešil na desítky let, existuje i početný tábor zastánců nynějšího mostu, kteří prosazují jeho opravu. K hlavním argumentům tohoto křídla, za které zřejmě nejhlasitěji mluví spolek Nebourat, patří památková ochrana nynějšího mostu – a také důraz na zachování podoby panoramatu Prahy. Plus přehodnocení řešení železniční dopravy a jejích skutečných potřeb.

Zdroj: Milan Holakovský

Třeba radní Borecký ostře oponuje. Most není podle jeho slov určen ke koukání, ale především k ježdění – a jeho hlavním úkolem je zajišťovat bezpečné dopravní spojení s dostatečnou kapacitou. Pak je podle něj volba stavby nového mostu jasná – zvláště když tato varianta vychází v porovnání s opravou nynějšího mostu levněji, rychleji – a nabízí záruku jednodušší údržby a delší, opravdu dlouhé trvanlivosti.

Odpověď na otázku, zda opravovat, nebo stavět (kterou by Kupka, pokud chce dostát slibu, že rozhodne ještě letos, měl zveřejnit během příštího týdne), má Borecký jednoznačnou: řešením, které skutečně něco vyřeší, může být jedině stavba nového mostu. „Doufám, že se pan ministr nebude bát udělat odvážné rozhodnutí,“ poznamenal Borecký.

Zastánci a odpůrci blízko sebe

Jisté je, že ať Kupka rozhodne jakkoli, radost tím „pod stromeček“ nadělí jen jednomu z obou táborů. Ten druhý bude zklamán. Přičemž Moravec ze svazu osobních dopravců na železnici odhaduje, že nakonec se spíš budou radovat protivníci volající po rekonstrukci – navzdory tomu, že pečlivé zvážení všech pro a proti podle něj jednoznačně vyznívá ve prospěch nového mostu. „Tlak spolku Nebourat je ale nyní obrovský,“ řekl Deníku.

Mimoděk přitom zvedl oči k příhradové konstrukci, kolem níž se pohybovali dva muži v oranžových výstražných kombinézách. Experti ze zahraničí pracující ve prospěch zastánců opravy mapovali a zapisovali stav oceli a (zřejmě) také měřili průhyby, aby mohli odpovědně navrhnout přesný postup prací.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

To se chystá udělat – a zdarma – skupina světových specialistů na mostní konstrukce (David MacKenzie, Ian Firth, Andreas Galmarini a Eugen Brühwiler) ve spolupráci s architektem a inženýrem Petrem Tejem. Paradoxně se tak ve stejné chvíli na mostě pohybovali zastánci opravy a po ním pořádali tiskový brífink jejich odpůrci…

Pádné argumenty z obou stran

Dopady omezení vycházejících ze špatného stavu nynějšího mostu čerstvě pocítila řada cestujících. Od zavedení platnosti nových jízdních řádů v neděli 10. prosince byl omezen počet projíždějících vlaků, takže mnohé spoje přivážející lidi ve směru od Berounska končí už na Smíchově.

Soupravy se na mostě nesmějí míjet a rychlost jízdy je snížena na 20 km/h. Nákladní vlaky se běhen dne vytratily, v noci podle Hořínkových slov projedou dvě tři soupravy. Ovšem s omezením tonáže i zatížení na nápravu, což představuje problém při přepravě sypkých komodit. Objížďka? Pokud to nejde přes nyní opravovaný Branický most, známý také pod označením most Inteligence, potom z Prahy do Plzně přes České Budějovice; naopak jakbysmet. „To ekonomicky nedává smysl,“ krčí rameny Hořínek.

Zastánci výtoňského mostu přitvrdili. Přestaňte vyhazovat peníze, žádají stát

„V těchto omezeních nemůžeme dlouhodobě fungovat,“ ohrazuje se také prezident Svazu dopravy Sládek. „Potřebujeme od ministerstva dopravy jasné stanovisko a konkrétní harmonogram pro realizaci stavby,“ konstatoval. I on podporuje novostavbu a nikoli rekonstrukci. „Je to především nutná dopravní stavba,“ vysvětluje ke svému pohledu na hlavnímu poslání mostu.

Proti tomu stojí argument zastánců opravy nynější konstrukce: ta je památkově chráněná; chcete snad porušovat zákon? Kontruje námitka zastánců novostavby: přístavba třetí koleje by stejně vzhled památky změnila. Odpověď na sebe nenechá dlouho čekat: to je jednak přípustné – a jednak existuje studie, podle níž třetí kolej vůbec není potřeba.

Řada postojů na obou stranách se opírá o odborná stanoviska či autoritu odborníků mezinárodního věhlasu. Nebude tak mít ministr Kupka rozhodování jednoduché. Přičemž musí také vzít v potaz, že Branický most ani po doplnění druhé koleje ten výtoňský nenahradí.

Zdroj: Milan Holakovský

K němu se zrovna ve čtvrtek vyjádřil zakladatel iniciativy Nebourat Pavel Štorch. „Jsme přesvědčeni, že pro nákladní železniční dopravu je vhodné využít jiných tras než mostu mezi Smíchovem a Výtoní,“ konstatoval s tím, že nákladní vlaky podle jeho mínění vůbec nemusí zatěžovat historické centrum Prahy. „Potřebné kapacity je možné zajistit zkapacitněním Branického mostu,“ poznamenal Štorch. Ukazuje v té souvislosti prstem na Správu železnic (což je organizace známá i pod dřívějším označením SŽDC neboli Správa železniční dopravní cesty). „Je ostudou, že tak dlouho otálela s výstavbou druhé koleje na Branickém mostu,“ prohlásil.