Eliška Novotná dnes 13:52

Výtoňský železniční most by byl v případě nahrazení novou konstrukcí přesunutý do Modřan, kde bude sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty. Na základě studie možných míst od IPR o výběru lokality rozhodli dnes radní hl. m. Prahy. Most plánuje Správa železnic (SŽ) nahradit novým kvůli jeho špatnému stavu, to ale kritizují památkáři, spolky nebo místní radnice.