Kupka: Železnice mezi Bubny a Výstavištěm bude v provozu v polovině roku 2025

ČTK

Přestavba úseku železniční trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm by měla být uvedena do provozu v polovině roku 2025. Řekl to dnes ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na setkání s novináři. Stavba je součástí projektu modernizace železniční trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla v Praze.

Začátek modernizace železniční trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště | Video: Deník/Radek Cihla