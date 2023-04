Železářství Koula a syn: prvorepubliková prodejna se proměnila ve vinárnu

/PROSLULÉ PRAŽSKÉ PODNIKY/ V ulici Dušní na Starém Městě se můžete propadnout časem o dobrých 85 let. Nikoliv do vinárny, kterou je podnik dnes, ale do železářství. Před třemi lety zde totiž proběhla citlivá rekonstrukce, díky které zůstalo zachováno původní zařízení prvorepublikové prodejny.

Železářství Koula a syn. | Foto: Merlot d'Or