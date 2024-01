Co se týče zdražení služeb, letos určitě spousta salonů zdražovat bude. Myslím si ale, že pro kadeřníky pracující na IČO, kterých není málo, nebude hrát zase takovou roli 21% daň. Spíš to, že se zvedá sociální a zdravotní pojištění. Respektive minimální zálohy. Za rok to udělá necelých 14 tisíc korun. To je docela hodně peněz.

Proč v tom nehraje roli DPH?

Většina kadeřníků na IČO nemá takové obraty, aby se jich to výrazněji dotklo. Pokud má kadeřník obraty do dvou milionů korun za rok, tak ho to přímo nezasáhne. Samozřejmě majitelé salonů nebo kadeřníci s vyššími příjmy, těch se to dotkne a uvidí to na celkovém výpočtu daně.

Bojíte se, že to způsobí odliv zákazníků?

Myslím si, že ten největší strach, co byl loni, když přišla energetická krize, už trochu opadl. Lidé si už zvykli, naučili se pracovat s tím, co mají. Naučili se pracovat i s tím, že si za své peníze koupí méně, než tomu bylo dřív. Je to obecně vidět i na celkové náladě u zákaznic a zákazníků. Jsou víc v pohodě. Nemyslím si, že bychom se měli bát odlivu, pokud nepřijde zase další rána, jako byla válka na Ukrajině nebo energetická krize.

Kadeřnictví se chystají zdražovat. Zvýšení sazby DPH není přitom jediný důvod

Je zdražení tématem mezi samotnými kadeřníky?

Spousta salonů a kadeřníků to aktuálně řeší a mluví o zdražení od nového roku. Ale jak říkám, není to jen o DPH.

Co je v tom tedy ještě jiného?

Samozřejmě u těch, kterých se zvýšení sazby DPH týká, salony, které mají vyšší příjmy a vyšší obraty, tak to určitě bude hrát roli, protože odvedou víc na dani. Vždycky je to ale kombinace víc věcí. Kromě zvýšení minimálních záloh na sociálním a zdravotním pojištění je to i dražší voda.

Vodné a stočné bude letos dražší. Jde také o cenu kadeřnických přípravků - kadeřnická kosmetika, barvy, všechno jde zase nahoru. Třeba dodavatel L'Oréal od února zvyšuje ceny. Hlavně to se podle mě odrazí v nových cenících v kadeřnických salonech.

Prokop Moravec.Zdroj: archiv Prokopa Moravce

Kadeřníci zdražovali i loni, je to tak?

Samozřejmě, loni se zdražovalo, a to docela o dost, kvůli vysoké inflaci a energiím. Přišlo mi ale, že to všichni nějakým způsobem chápali a nikdo s tím neměl výraznější problém. Letos si myslím, že se bude zdražovat o něco méně, už tomu odpovídá i klesající inflace, ale nějakým způsobem se to bude muset do cen promítnout, aby to kadeřníci nemuseli tahat ze svého.

Situace se určitě projevuje i na zakázkách. Máte jich dost?

Zatím ano, ale je to podle mě tím, že se snažím poskytovat hodně kvalitní služby. Jsme salon, který nejede na kvantitu, ale na kvalitu. Což není žádné klišé. Někteří kadeřníci se specializují spíše na jednoduché sestřihy – ostříhat a jít. Mají tedy jinou skladbu klientů. U nás si zákazníci spíše cení kvality a je to důvod, proč se k nám vrací. Osobně se tedy nebojím jejich odlivu.

Máte malé dítě. Dá se z příjmů uživit rodina?

Jde to. Samozřejmě v dnešní době a po energetické krizi musí člověk počítat víc, co si může dovolit a co ne. Nemůžeme tak rozhazovat, jak tomu bylo v předchozích letech, když jsme si žili nad poměry. Pokud je ale kadeřník pracovitý, baví ho to a zákazníci se k němu rádi vrací, tak si myslím, že se rodina dá uživit bez problémů. Pokud to samozřejmě není desetičlenná rodina a není na to sám.

Kadeřnictví jste nešel studovat hned po základní škole. Jak jste se k němu dostal?

Vystudoval jsem osmileté gymnázium a pak šel na ČVUT na obor informatika a elektrotechnika. Došlo mi ale, že to není nic, čemu bych se chtěl celý život věnovat. Bavilo mě pracovat rukama, tak jsem se na tříletém učilišti vyučil kadeřníkem. Za gymnázium jsem ale rád. Dalo mi všeobecný přehled. To se odráží i v lepší komunikaci s klienty. Práce mě naplňuje právě díky tvůrčí činnosti a každodenní práci s lidmi.