Do jednadvaceti procentní sazby DPH se od příštího roku místo momentálních deseti procent přesune mimo jiné i čepované pivo. Pražští hospodští se obávají odlivu zákazníků. Najdou se mezi nimi ale i tací, kteří vládní krok podporují.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Provozovatelka holešovické restaurace a baru Rabar Jana Kobesová předeslala, že je začínající restauratér, který svůj provoz ještě stále dotuje.

„Budu se modlit, aby nás to nepoložilo. Budu muset rozhodně zdražit, prostě si myslím, že se ceny jídla v restauracích minimálně ve velkých městech dostanou na západní standard 10 eur za hlavní chod. Ale tomu zde úplně neodpovídá kupní síla," řekla. Smysl jí prý dává zvednout daň na cigarety či dovozový alkohol. „Naopak mi přijde hloupé, že tu zátěž ponesou malí a střední podnikatelé, kteří obvykle z těch podniků sotva slušně uživí rodinu," dodala Kobesová.

Její obavy nejsou ojedinělé. Ani ostatní oslovení provozovatelé hospod nejsou z kroku nadšení. Podle provozního ředitele pizzerie Coloseum povede opatření už k nevyhnutelnému zdražení pro zákazníky.

„Je to masakr. Naštěstí v Pizzerii Coloseum není pivo sortiment, který by byl pro nás rozhodující. Už jsme to propočítávali a u nás to znamená zdražení o tři až pět procent. Jenom co se týká těch pojmů k DPH. Hlouběji jsme to ale ještě nestudovali, takže na závěry je brzy,“ uvedl Jiří Malec. Zdůraznil však, že se nejedná jen o zdražení piva.

Nové sazby DPH: kadeřníci jsou zaskočení a naštvaní

Dotkne se jich i zdražení svozu odpadů a další věci. „Balíček je tentokrát tak rozsáhlý, že zasáhne úplně každého a lidi budou muset začít šetřit. Nevím, co to udělá s restauracemi, protože tam je to vždycky poznat,“ doplnil.

Své rozhořčení neskrývá ani Pavel, který provozuje restauraci Guston na Žižkově. I tady budou muset zvednout ceny pro hosty a obávají se proto jejich odlivu. Už teď je podle jeho zkušenosti poznat, že si lidé kvůli zdražení dají radši pár plechovek nebo lahváčů piva doma, než v restauraci. „Pokud zvedneme ceny o pět, šest korun za točené pivo, tak budeme na ceně přes šedesát korun za půllitr. To samozřejmě část lidí odradí,“ dodal.

Opatření dává smysl

Podle jiného z provozovatelů ale dává opatření smysl. „Samozřejmě zdražení nastane, na druhou stranu to, že stát v tuhle chvíli dotuje pití piva, je také nesmysl. Můj názor jako člověka, který má víc hospod, je, že zlevnění DPH na pivo na deset procent udělala Babišova vláda a zatěžuje to stát. Proč máme kupovat pivo s 21 procenty DPH na vstupu a odečítat si na výstupu 10 procent. Ve výsledku je to tak, že za to pivo dostáváme od státu DPH ještě zpět. Nevidím důvod, proč by pití piva mělo být státem dotované. Pořád je to pití alkoholu,“ řekl anonymně pro Deník s tím, že si nepřeje být jmenován, ale redakce jeho jméno zná.