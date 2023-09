Každé historické vozidlo má originální vzhled, specifickou vůni nejen za jízdy, ale i když stojí, stejně jako svou vlastní rychlost. Zájemci, kterých přišly spousty, se o tom mohli v sobotu 9. září přesvědčit na Zbraslavském náměstí, kde startoval již 56. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu Zbraslav–Jíloviště (byť ne na původní přímé trase do Jíloviště; v cestě stojí dálnice).

Již 56. ročník soutěže veteránů Zbraslav–Jíloviště. | Video: Milan Holakovský

K vidění bylo ale i leccos dalšího. Například se ukázalo, že když v historickém autě sedí celá rodina, nemusí vždy platit, že za volantem je tatínek. Auta totiž v rámci soutěže nevozí jen řidiče. Někdy ano – časté jsou ale dvoučlenné posádky, ale třeba si na setkání historických aut vyrazí v jednom voze i čtveřice.

Ne všechny vozy dojely na start

Přihlášeno bylo 150 vozidel do roku výroby 1939 (převážně majitelů z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Rakouska), což policie stanovila pro trať jako maximální propustnost. Účastníků se ale hlásil větší počet, a tak některé zájemce organizátoři museli odmítat. Jako členy posádek očekávali čtvrt tisícovky účastníků. Nakonec se na trati představilo o něco méně vozidel, řekla Deníku ředitelka soutěže Marketa Profeldová. Pět aut na Zbraslav nedojelo pro poruchy a organizátoři pomáhali zajišťovat odtah; tři účastníci pak podle jejích slov opravovali ještě na místě.

Protestující vytvořili řetěz. Nesouhlasí s bouráním mostu pod Vyšehradem

K vidění byla i tak spousta vozů, které nadchly nejen příznivce minulosti techniky, ale i obdivovatele půvabných křivek; tvarů již více než prověřených historií. Ukázalo se, že obletovaný, oceňovaný a chválený veterán ne vždycky musí být nablýskaný do bezvadného lesku (byť takových byla k vidění většina). I patina prozrazující věk nebo vrásky v laku umějí zapůsobit.

Spousta těchto aut má také pozoruhodné příběhy. Nejenom závodní minulost, ale třeba zajímavou vlastnickou historii. Nemusí se přitom jednat jen o tradici v rámci naší země či Evropy. K vidění byl třeba britský vůz značky Jaguar, pro vývoz do USA vybavený levostranným řízením, původně pořízený proto, aby vozil v New Yorku italského velvyslance. Jako nejstarší kousek pak byl představen motocykl Torpedo roku 1907, který ještě ani nemá startování. K vidění tady byl i Benz z roku 1896, avšak vyrobený jako replika.

Zdroj: Milan Holakovský

Deník ředitelka Profeldová upozornila také hned na sedm vozů někdejší britské značky Lagonda, jež zvláště v první třetině minulého století produkovala auta úspěšná v závodech i luxusní modely pro nejnáročnější klientelu. Právě pro ně byla letos vyhlášena zvláštní kategorie. „Vzniklo to tak, že v Anglii jsme měli jednání v jednom klubu – a oni řekli, že v Čechách jsou tři lagondy. My říkali, že to není pravda – a tak jsme jim udělali kategorii, aby to viděli. Tady jich je sedm; jinak jich je v České republice ještě víc,“ vysvětlila.

Místní jízdu vítají i odmítají

Jízda Zbraslav–Jíloviště přilákala za sobotního příznivého počasí davy přihlížejících. Stejně jako v historii však ne všichni místní soutěž vítají s nadšením. Potvrzuje to starostka městské části Praha-Zbraslav Kateřina Pavlíková (Nezávislá Zbraslav). Připomněla, že vedle většiny obyvatel, která je za takovouto akci ráda, se najdou i ti, jimž vadí dopravní omezení. Nadšení zvědavců i hlasy odpůrců, tehdy argumentujících mimo jiné omezením jízdy selských povozů, ostatně provázely už první ročník před 115 lety.

Jak Deníku potvrdila ředitelka Profeldová, veteránisté nyní také slyší třeba hlasy klimatických aktivistů vytvářejících tlak na jejich zálibu. „Snažíme se to ale nevnímat a nezatahovat do tohoto krásného závodu. A samozřejmě bojujeme za to, abychom ho dokázali vůbec udržet,“ řekla Deníku.

Mezi jezdci samotnými se debatovalo spíš o technických záležitostech. A v souvislosti s novinkami třeba o tom, že i veterány, jimž dosud stačilo prověření od klubu, nyní čekají prohlídky ve stanicích technické kontroly. Majitelé očekávají, že to spíš bude popovídání se servisním technikem, kteří na tuhle práci nejsou připraveni; obzvlášť za situace, když co kus, to originál. Ostatně výrobci před nějakými sto i více lety emisní limity neznali, na kapku oleje se jaksi nehledělo – a nelze třeba ani změřit účinnost brzd na válcích. Jejich funkce se prý bude sledovat na dráze – po jaké vzdálenosti vozidlo zastaví.

Zdroj: Milan Holakovský

Deník však zaslechl i jinou debatu: „Kdybyste chtěl, mám k prodeji Bentley iks-jedničku; je vyvařená kastle.“ A ukázalo se, že takováhle nabídka nemusí zaznít jen v luxusní restauraci u láhve pravého šampaňského. Klidně i u bufetového stolu na „na stojáka“; tohle bylo ve Zbraslavské jídelně, výjimečně otevřené i v sobotu. Na akci pro veteránisty a příznivce reagovaly speciální nabídkou i některé další místní podniky. Jiné však navzdory davům možných zákazníků nechaly zavřeno.

Tradice už od roku 1908

První ročník závodu Zbraslav–Jíloviště se jel 25. března 1908, a to jako program doprovázející pražský autosalon a současně akce zaměřená na popularizaci motoristického sportu i motorismu obecně. Tenkrát se zapojilo podstatně méně účastníků: 17 motocyklů a 16 automobilů. S největší pozorností se tehdy setkávali chauffeuři neboli šoféři s šlechtickými tituly. Následovala pak spanilá jízda Prahou, která představovala mimořádnou a hodně sledovanou událost.

Podobné cíle jako napoprvé měly i další ročníky. V roce 1926 vyhrála tento závod legendární Eliška Junková. Poslední předválečný ročník se pak konal v roce 1931 – poté, co v roce 1930 byl právě tento závod úvodním podnikem seriálu mistrovství Evropy automobilů do vrchu. V roce 1967 závod obnovil Veteran Car Club Praha, který je jeho pořadatelem dodnes.

Regionální den železnice lákal do Vršovic nejenom na jízdy historickými vlaky

Zatímco původně se soutěžilo v rychlosti, tedy vítězem se stal ten, kdo v rámci své kategorie zdolal trať v nejkratším čase, dnes se závod jede jako „jízda pravidelnosti“: jde o to dosáhnout při opakovaných průjezdech co nejshodnějších časů. V minulých ročnících se jednalo o dvě jízdy, letos nově o tři. Zakázány jsou přitom stopky i použití jakýchkoli jiných pomůcek včetně mobilů. Soutěžící tak volí různé taktiky: někteří jedou „na rychlost“, tedy na hranici možností svého stroje, jiné posádky si třeba nahlas počítají.

Výjimkou ale nejsou ani takové, jimž vlastně o vítězství nejde. Hlavní je přijet se projet a setkat s přáteli „stejné krevní skupiny“. Nebo snad oktanového čísla?

Veterány nejsou jen zálibou pro bohaté



Kde sehnat náhradní díly? Ve slévárně a pak v nástrojárně, usmál se na otázku Deníku Zdeněk Novotný z Děčína, který už šest let jezdí s bugatkou; závodní Bugatti Typo 35. „Jsem i mechanikem,“ vysvětlil, že on se vozí veteránem díky vlastnímu přičinění.



Právě to je podle slov na lásce k veteránům nejkrásnější. „Když si člověk auto opraví a pak se s ním sám může svézt, je to odměna za tu dlouhodobou práci,“ řekl s tím, že on je „koníčkář“, takže pro něj jde o zábavu. Nepopírá ale, že jako každému cíli musí být člověk připraven něco obětovat a vynaložit vlastní úsilí.



To Deníku potvrdila i ředitelka soutěže Marketa Profeldová (která sama osm let závodí na replice Bugatti Typo 35 vyrobené ve Zlíně– a jak zaznělo z amplionu na zbraslavském náměstí jako důvěrná informace, která se zatím neprozrazuje, poohlíží se i po nějakém dalším stroji).



Byť Profeldová připouští, že existuje řada bohatých lidí, kteří si veterána koupí z důvodů prestiže a je to pro ně image, jsou i skuteční nadšenci, kteří tomuto koníčku obětují vše. „Mají jen jednoho veterána a žijí tím. Máme tady i pána, který má svého veterána strašně rád, neměl na startovné – ale je tady s námi. Není to o tom, že bychom preferovali drahá krásná auta, ale spíš o tom, že máme rádi každého, kdo to má rád,“ připomněla.



Podle slov Profeldové jsou veterány věc, který vytváří sounáležitost – ale také přináší řád a disciplínu. „Proto se snažíme už od malička vést k tomu děti. Udělali jsme pro ně i program: v malinkých autíčkách budou na Jílovišti závodit, takže se je snažíme dostat od televizí, od počítačů – a mladou generaci vychovávat.“