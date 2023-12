/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražští zastupitelé na dnešním jednání zhruba po třech hodinách diskuse schválili program. Rozpočet pro příští rok, který měl původně přijít na řadu až jako bod programu číslo 28 ze 77, zastupitelé projednají na návrh Patrika Nachera (ANO) a dalších zastupitelů jako druhý bod. Na program se dostaly i některé body navržené opozicí.

Jednání zastupitelstva - 14. prosince 2023. | Video: Deník/Radek Cihla

Zastupitelé odhlasovali například zařazení bodu navrženého předsedou klubu Praha Sobě Janem Čižinským, ve kterém žádá, aby zastupitelstvo doporučilo radě města odvolat Vladimíra Schmalze z dozorčí rady Pražské plynárenské. Do té ho radní zvolili v pondělí přes odpor koaličních Pirátů, ti dnes zařazení bodu spolu s opozicí podpořili. Zastupitelé se otázkou budou zabývat hned po rozpočtu.

Podle radního Zdeňka Kováříka (ODS) počítá rozpočet s nárůstem finančních prostředků pro jednotlivé městské části. Tomu předcházelo množství jednání právě s radnicemi. Další výraznou položkou rozpočtu bude tradičně pražská doprava. „Jako obvykle premianty v čerpání výdajů v provozu je doprava, která jako vždycky v provozu čerpá částku největší. Doprava čerpá nejvíc. Dominantní položkou je naše sociálně ekologická pražská integrovaná doprava, která z toho čerpá přes 23,5 mld., což jsou nejzásadnější výdaje v oblasti dopravy,“ uvedl v úvodním slovu Kovářík krátce po 14 hodině, kdy jednání o rozpočtu začal svým úvodním slovem.

Zastupitelé se sešli na dvou jednáních. Pospíšil mimořádnou schůzi podpořil

„Rozpočet je udržovací. On neurazí, ale že by tam bylo vidět směřování města, to tam není. Koalice se ve věcech neshodne,“ uvedl k rozpočtu opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO), který navrhl pozměňovací návrh na zvýšení rozpočtu pro nepedagogické pracovníky o 268 milionů korun. „Vnímám to, že je to odpovědnost státu, vláda seškrtala platy pracovníků o 2 procenta. Na druhou stranu přidanou hodnotou této koalice údajně je kopírování koalice na úrovni vlády,“ dodal.

Naopak koaliční Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) na rozdíl od Pirátů podpořilo zařazení bodu navrženého Martinem Benkovičem (ANO), který se bude zabývat návrhem na zrušení Pražského společenství obnovitelné energie (PSOE). Podle opozičního zastupitele nezvládá plnit úkoly, které jako městská příspěvková organizace dostalo na starost.

Na Nacherův návrh budou zastupitelé schvalovat poskytnutí daru izraelským vesnicím postiženým teroristickým útokem Hamásu. Na program se naopak nedostal návrh Čižinského na zvýšení podpory pěstounských rodin, bod navržený Ondřejem Prokopem (ANO) ohledně změny jednacího řádu zastupitelstva, návrh Stanislava Nekolného (ANO) na zřízení pozice koordinátora dopravních staveb nebo bod Adama Scheinherra (Praha Sobě) na téma podle něj nezákonného postupu primátora Bohuslava Svobody (ODS) při zneplatnění značek zakazujících noční vjezd do části Starého Města.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy. 14.12.2023Zdroj: Deník/Radek Cihla

Zastupitelé na program neodhlasovali ani materiál předsedy zastupitelského klubu SPD Milana Urbana týkající se zřízení zastupitelského výboru kontrolujícího činnost dopravního podniku a návrh zastupitelek Marty Gellové (ANO) a Mariany Čapkové (Praha Sobě) na balíček pro zmírnění dopadů inflace na děti v nízkopříjmových domácnostech. Čapková neuspěla ani s bodem týkajícím se opatření na udržení kvality vzdělávání.