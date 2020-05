V reakci na incident tento čtvrtek vydala přesdekyně zastupitelského klubu ODS s poslancem Patrikem Nacherem, který šéfuje zastupitelům za ANO, společné prohlášení. Opozice chce, aby se na program jednání dostal bod k dopravní uzavírce části Smetanova nábřeží, protože (nejen) podle Udženije a Nachera koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) nerespektuje platné usnesení zastupitelstva.

„Hlavní město je po pandemických opatření v klinické smrti a vedení Prahy v čele s primátorem tomu jen slepě přihlíží. Není čas na populistické chování, které vidíme od představitelů Pirátů a Prahy Sobě. Praha musí začít fungovat co nejdříve,“ uvedla Udženija. Podle zástupkyně občanských demokratů nabízí „konstruktivní opozice bezradné koalici pomocnou ruku“, ale Hřib její návrhy „bez konzultace hází pod stůl“.

Podle Nachera zástupci hnutí ANO, kteří po angažmá primátorky Adriany Krnáčové v komunálních volbách před rokem a půl u voličů propadli, opakovaně žádají primátora Hřiba, aby byla zasedání zastupitelstva dvoudenní, aby se stihly řádně projednat všechny body. Na posledním jednání zastupitelé po 16 hodinách projednali pouze tři body a petici, následně program výrazně proškrtali a schválili jen body, které nesnesly odkladu. O Smetanově nábřeží se přitom diskutovalo několik hodin.

Nacher: Pan primátor dělá, že neslyší

„Pan primátor dělá, že neslyší a výsledek je tristní,“ glosuje situaci Nacher a dodává, že doba jednání se do brzkých ranních hodin natahuje i proto, že v klíčových bodech nepanuje shoda ani uvnitř koalice: „Navíc si v úřadu dělají, co chtějí – třeba jako s uzavírkou Smetanova nábřeží, kdy jednoznačně porušili přijaté usnesení. Takhle to dál nejde. Praha nesmí stagnovat.“

Primátor Hřib se však prostřednictvím vyjádření pro Pražský deník brání a Nachera obvinil, že v Poslanecké sněmovně i svým hlasem zařídil, že hlavní město přijde o 3,2 miliard korun z rozpočtového určení daní.

„Svým rozhodnutím tak uvádí Prahu do investiční nouze, hrozí totiž že Praha takto nebude brzo mít ani na metr nového chodníku. Opozice navíc v rozporu se svými předvolebními sliby opakovaně nehlasovala na zastupitelstvu pro klíčové materiály, týkající se financování geologického průzkumu a výkup pozemků pro metro D,“ uvedl Hřib. Podle primátora ODS a ANO politikaří, dělají zbytečné obstrukce na jednání a účelově mění své názory.

Vyhrocená kauza posledních dní vznikla kvůli tomu, že magistrát hlavního města nechal zavřít jízdní pruh nábřeží ve směru od Národního divadla ke Karlovu mostu pro automobily. Restaurační podniky a kavárny navíc mohly v rámci podpory podnikání na uzavřenou část ulice umístit venkovní zahrádky. Proti tomuto kroku protestuje magistrátní opozice, koaliční lídr Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) a také radnice centrální městské části.

Schválené usnesení zastupitelstva ukládá městské radě „projednat s MČ Praha 1, která deklaruje zájem na omezení zbytné tranzitní dopravy na obou březích Vltavy, koncept řešení těchto omezení a zároveň způsob budoucího využití Smetanova nábřeží pro další aktivity“.

Opozice to chápe tak, že měl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) přijaté opatření zrušit, ale náměstek to pokládá za závazek k budoucímu koncepčnímu řešení, který se současného dočasného omezení netýká. Na Hřiba se kvůli tomu obrátil otevřeným dopisem starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN/ My, co tady žijeme). Hejma chce, aby primátor „okamžitě zastavil tento pokus na našich občanech a na tolik ceněném historickém centru hlavního města“. Hřib vzkázal, že starosta odmítl několik termínu jednání se Scheinherrem, ale že je projednání – třeba i v kavárně přímo na inkriminovaném místě – pro vedení metropole prioritou.

Ale ani radní pro dopravu Scheinherr se kromě týden starého a dlouhého facebookového příspěvku k aktuální situaci zatím veřejně nevyjádřil. Zastal se ho však (podobně rozsáhle) lídr Prahy sobě a poslanec Jan Čižinský. Hnutí starosty Prahy 7 považuje současné řešení za „vítězství všech Pražanů, kteří chtějí moderní město s čistším vzduchem a funkční veřejnou dopravou“.

Na estetickém řešení Smetanova nábřeží se pracuje

Podle Čižinského bude uzavřený úsek na Smetanově nábřeží už brzy vypadat mnohem lépe. Velké části veřejnosti se totiž nelíbí především žluto-černé betonové citybloky, které by po koaliční dohodě měly zmizet. Na estetické stránce zahrádek podle informací Pražského deníku rada města intenzivně pracuje. Otázka zní, jestli to bude kritikům stačit.

„Já osobně zastávám názor, že centrum Prahy si zaslouží zklidnění, jako se tomu děje i v jiných západních městech. Koneckonců i na Karlově mostě dříve jezdila auta, ale dnes tam nikomu nechybí,“ sdělil primátor Hřib. Navíc připomněl, že o uzavření nábřeží pro auta hovořil v minulosti také jeden z jeho předchůdců ve funkci a současný opoziční zastupitel Bohuslav Svoboda z ODS.

„V případě Smetanova nábřeží se navíc o úplnou uzavírku nejedná, ale doprava nadále funguje v jednom pruhu a stometrový úsek je objízdný vedlejší ulicí. Podobných jednosměrek je v Praze velké množství. Dočasná jednosměrnost na Smetanově nábřeží zároveň zlepšuje průjezdnost mostu Legií, kde teď nedochází k dopravním kolizím s tramvajemi,“ zmínil Hřib.

Primátor musí mimořádné jednání svolat, pokud žádost podepíše alespoň třetina z 65 zastupitelů. Vládnoucí koalice disponuje většinou 39 hlasů. Pražští zastupitelé se naposledy mimořádně sešli loni v červnu, kdy však po čtyřhodinové diskusi neschválili program. V předchozím volebním období tehdejší opozice ODS, TOP 09 a Piráti žádala o svolání mimořádného zastupitelstva několikrát – třeba kvůli dostavbě okruhů nebo kartě Lítačka. I v Krnáčové éře došlo na noční jednání, na jednom z nich dokonce byli odvoláni pražští radní.