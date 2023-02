Koaliční smlouvu podepsali zástupci stran téměř po pěti měsících od loňských komunálních voleb, tedy po nejdelší době v historii republiky. Na zítřejším čtvrtém setkání pražských zastupitelů by tak konečně mohlo být ustanovené nové pražské vedení.

Jeho složení tak, jak ho navrhuje podepsaná koaliční smlouva, počítá s navrátilým primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS). Hlavní město vedl už v období let 2010 až 2013, kdy byl předčasně odvolán. Zastupitelé se jej pokoušeli zvolit už při minulém setkání v půlce prosince, ale jednání bylo nakonec odložené na únor.

Rozložení pravomocí

Lídr pražské SPOLU bude mít v gesci bezpečnost, energetiku a zahraniční vztahy.

„Koaliční jednání bylo obtížné a složité. Před námi stojí řada nelehkých úkolů, ale jsem přesvědčen, že jsme se připravili,“ sdělil po podpisu smlouvy Svoboda, který včera na sociálních sítích uvedl, že zůstane i řadovým poslancem.

„Díky tomu budu moci prosazovat Zákony pro Prahu, jichž jsem nově garantem a které hlavní město bezpodmínečně potřebuje,“ vyjádřil se Svoboda.

Spolu, Piráti a STAN podepsali koaliční smlouvu. 144 dní po volbách

Prvním náměstkem primátora se stane dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ten právě o sedmnácti zákonech pro Prahu mluví dlouhodobě a považuje je za prioritu.

„Vyřeší to poházené koloběžky na chodníku nebo airbnb, které nevytváří dobré vztahy v sousedství. To Pražany trápí a dotýká se jich, byť někde stačí přidat jen jednu větu do zákona,“ uvedl. V gesci bude mít dopravu.

Svobodův stranický kolega Zdeněk Kovářík dostane na starosti finance, rozpočet, fondy a podporu podnikání. Jeho zodpovědností bude bezproblémový chod města. Třetí v pořadí zasedne za koalici SPOLU současná starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS). Na starosti bude mít sociální věci, bydlení a zdravotnictví. Tedy obory, kterým se podle svých slov dlouhodobě věnuje.

Dostupné bydlení je další z klíčových pražských problematik. Poukázal na to člen vyjednávajícího týmu Zdeněk Zajíček (ODS).

„Musíme zjednodušit věci vztahující se k výstavbě. Pestrá nabídka nájemného bydlení by se v Praze měla stát realitou,“ řekl Zajíček, který zůstane řadovým pražským zastupitelem a plánuje se ucházet o funkci prezidenta Hospodářské komory.

Pospíšil skončí jako předseda správní rady Muzea Kampa. Europoslancem zůstane

Za SPOLU se ujme funkce náměstka primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil. Ten již dříve oznámil, že si ponechá i funkci europoslance. Vzdá se ale své role v Muzeu Kampa. Radním pro infrastrukturu se stane současný místostarosta Prahy 4 Michal Hroza, který se své funkce v městské části vzdá.

Pět, čtyři, dva

V radě zůstane předem dojednané rozložení sil v poměru pět, čtyři, dva. Čtyři místa obsadí Piráti. Kromě Hřiba se členem rady stane Adam Zábranský, který se bude starat o majetek, transparentnost a legislativu, a Daniel Mazur, který se ujme IT, inovací, Smart city a vědy a výzkumu. Další náměstkyní primátora se za Piráty stane Jana Komrsková, která převezme životní prostředí a klimatický plán.

„Další prioritou bude vybudování vědeckotechnického parku, revitalizace veřejného prostoru a i pro nás je zásadní dostupné bydlení,“ uvedla Komrsková.

Vedení STAN v Praze podpořilo návrh koaliční smlouvy se Spolu a Piráty

Oblast územního rozvoje a strategického rozvoje zůstane v gesci současnému radnímu a architektovi Petru Hlaváčkovi (STAN). Školství, sport a volný čas dostane na starosti jeho stranický kolega Antonín Klecanda.

„Nedostatek míst ve školách je problém. Navíc teď máme i velké množství dětí z Ukrajiny. Pro ně chceme zřídit nulté ročníky na středních školách. Navýšit místa chceme i proto, že k nám do Prahy chodí velké množství dětí ze středních Čech,“ podotkl Klecanda.

Zástupci budoucí možné pražské rady zmínili, že nabídli osm z dvaadvaceti výborů opozici.

„Všechny zastupitelské kluby by měly mít alespoň jeden výbor,“ dodal Zajíček s tím, že o větším zapojení opozice panuje shoda všech aktéru koaliční smlouvy. Konkrétní projekty a úkoly zveřejní rada v následujících týdnech v rámci programového prohlášení.

Složení rady podle koaliční smlouvy



Primátor

Bohuslav Svoboda (ODS)



1. náměstek

Zdeněk Hřib (Piráti)



náměstci

Jana Komrsková (Piráti)

Alexandra Udženija (ODS)

Petr Hlaváček (STAN)

Jiří Pospíšil (TOP 09)



radní

Zdeněk Kovářík (ODS)

Adam Zábranský (Piráti)

Daniel Mazur (Piráti)

Antonín Klecanda (STAN)

Michal Hroza (TOP 09)