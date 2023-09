Pražští zastupitelé se dnes sešli rovnou na dvou jednáních. V 8 hodin ráno začala mimořádná schůze, kterou na popud opozičního ANO svolal primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a má za úkol řešit roli náměstka Jiřího Pospíšila (TOP 09) v korupční kauze Dozimetr. Od deváté hodiny navázala první řádná schůze po prázdninách, ta má na programu mimo jiné i smlouvu s firmou Finep o zástavbe na Nákladovém nádraží Žižkov nebo zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v ohništích.

Svolání mimořádného jednání podpořilo kromě zastupitelů opozičních ANO a SPD také devět z 11 radních hlavního města včetně Pospíšila. Podpisy nepřipojila opoziční Praha Sobě, která chtěla přesvědčit Piráty a STAN k odvolání Pospíšila, což se jí nepodařilo. Podle informací ČTK zřejmě zastupitelé mimořádné jednání po jeho začátku přeruší a budou pokračovat řádným programem, po jehož skončení naváže opět mimořádná schůze.

Pospíšil na začátku jednání vyzval k projednání a rozhodnutí o jeho politickém osudu. "Je na vás, abyste věc politicky posoudili a rozhodli o mém osudu. V dané kauze nejsem vyšetřovaný, ani obviněný," řekl. Podle náměstka neexistují žádná fakta pro obvinění. "Mám čisté svědomí, nic jsem neudělal a postup policie to potvrzuje," řekl Pospíšil. Podle něj se ukáže, kdo je do kauzy uměle a účelově zaplétán.

Na úvod zasedání vystoupil primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který vyzval k důstojné diskusi a varoval před vynášením soudů a honem na čarodějnice. "Z vlastní zkušenosti vím, jak frustrující a demotivující je čelit přestupkům, kterých jste se nedopustili. Je to doslova boj s větrnými mlýny… Vím, co je to být ostrakizován a chci vás požádat, abychom se nenechali strhnout k honu na čarodějnice. Naslouchejme si a mějme na paměti, že tu nejsme jako inkvizice. Jsme kolegové, kteří mají společný cíl, pracujeme pro Prahu," řekl Svoboda.

Podle poslance a předsedy zastupitelů Patrika Nachera (ANO) přistoupilo ANO ke svolání mimořádného jednání, aby "nekontaminovali to řádné". Předseda zastupitelů Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský poté navrhl jako druhý bod odvolání Pospíšila. Čižinský uvedl, že Pospíšil zprostředkoval schůzku aktérů kauzy Dozimetr. Předseda zastupitelů Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Tomáš Portlík pak naopak označil Čižinského za aktéra kauz z minulého volebního období.

Zastupitel Jiří Ptáček (TOP 09) řekl, že za rok od vypuknutí kauzy nejsou zveřejněny žádné nové informace. "Jediné, co nabobtnává jsou další dohady a domněnky a různá podezření," řekl. Zastupitel a předseda magistrátního kulturního výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) řekl, že s klientelismem je spojena Praha Sobě a na program jednání navrhl materiál týkající se Prahy Sobě.

Na řádném jednání budou zastupitelé schvalovat například návrh změny územního pánu pro část areálu Nákladového nádraží Žižkov, kde chce firma Finep postavit asi 1200 bytů. Součástí materiálu je také smlouva o kontribuci developera na budování infrastruktury v celkové hodnotě 167,4 milionu korun.

Dále je na programu nová vyhláška, kterou město plánuje zakázat spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Výjimkou bude pálení suchého dřeva a šišek při rozdělávání ohňů určených například k opékání špekáčků. Zastupitelé projednají i zprávu o plnění rozpočtu v prvním pololetí.