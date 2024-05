Na mimořádném zasedání vystoupila jedna z matek neúspěšných deváťáků. „Jsem jedna ze stovek rodičů, jejichž dítě se nedostalo na střední - 98 bodů ze 100 – nepřijat, 84 bodů ze 100 – nepřijat a těchto dětí jsou stovky. Vážení, držím v ruce 3 gymnázia, kde těch dětí je opravdu hodně. Myslíte si, že tyto děti jsou hloupé a že nemůžou studovat? Promiňte, já ne! Kam ty děti posunete? Na pracák?,“ vystoupila se svou řečí Jitka Janhubová s tím, že na přípravu rodiče vynaložili nemalé částky v rámci přípravných testů a doučování.

Politici se kritizují navzájem

Následovalo vystoupení zastupitele Patrika Nachera (ANO), který uvedl, že: „Opakovaně jsme říkali, že by bylo dobré svolat společné jednání opozice a koalice na téma kapacit středních škol a jejich společné financování. Chtěl bych se zeptat, jestli se podařilo vedení města, které říkalo, že kopíruje koalici na centrální úrovni, něco od státu vyzískat na kapacitu SŠ v momentě, kdy my tohle poskytujeme i jinému kraji.“

Svým vystoupením Nachera podpořil jeho stranický kolega Radomír Nepil (ANO), který koalici kritizoval s tím, že je ve veřejném zájmu navýšit kapacity středních škol. „Jde to pouze skrze nákupy nemovitostí, kam bychom umístili nové střední školy,“ dodal.

Na výstupy opozice reagoval první náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že v minulém volebním období se intenzivně pracovalo na navyšování kapacit středních škol. „V každém roce se navyšovala kapacita městských SŠ v prvních 3 letech v průměru o 350 míst, na školní rok 22/23 to bylo o 580 míst, na školní rok 23/24 to bylo o 1116 míst. Dohromady tedy v tom funkčním období minulé Rady došlo k navýšení míst na pražských SŠ o 2735 míst. Jsou to dohromady obory maturitní, učňovské. Nejsou v tom konzervatoře a speciální školy, to nejsou významná čísla,“ vyčíslil. Nedostatek kapacit na středních školách si při debatě politici vyčítali navzájem.

Přerušení kvůli hokeji

Jednání mimořádného zasedání bude probíhat v průběhu odpoledne, kde budou zastupitelé v debatě o kapacitách středních škol pokračovat. V 9 hodin jednání totiž přerušili z důvodu zahájení 14. řádného zasedání.

Podle informací ČTK je možné, že zastupitelé jednání večer na několik hodin přeruší, protože jich část chce jít na čtvrtfinálový zápas hokejového šampionátu mezi Českem a USA.