Vedení města nechá odstranit také všechny takzvané citylight vitríny (CLV) u zastávek, což jsou samostatně stojící reklamní plochy, které nejsou součástí zastávek. „Bude to znamenat snížení výnosu z reklamy, nicméně je to v souladu s politikou hlavního města v rámci omezování vizuálního smogu,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Reklama ale z veřejného prostoru nezmizí, přesune se do kultivovanější podoby. „Je předpoklad, že část nosiče reklamy bude digitální, což umožní velmi rychle přehazovat obsah. Nyní řešíme jeho podobu, aby nepůsobil jako vizuální smog,“ řekl Chabr s tím, že přes noc od 23 hodin do 6 ráno by světelné plochy ztlumily podsvícení, reklama by se také střídala s městskými informačními systémy.

Magistrát už má vysoutěženého nového dodavatele laviček a části přístřešků. „Teď bude docházet k uzavírání jednotlivých tranží, ty se budou spouštět letos v listopadu. Začínat se bude Prahou 13 a Prahou 6, do konce roku by mělo být nainstalováno zhruba 40 nových přístřešků. V příštím roce pak proběhne větší část obnovy,“ přiblížil radní.

Zastávka s elektronickými systémy

Prototyp moderní zastávky s elektronickými systémy stojí na Palackého náměstí. „Upravovaly se některé věci, prototyp je nyní ve finálním řešení. Ukáže se, jestli jsou potřeba nabíječky na USB, lidé je totiž naplní žvýkačkami a sirkami,“ postěžoval si Chabr.

V metropoli jsou také stovky míst, kde žádné přístřešky nejsou, například na Výtoni či na Jarově. V připomínkovém řízení si městské části zažádaly o nové přístřešky, celkem se stříšky s lavičkou postaví na 150 nových místech.

Pořízení nového mobiliáře má starost magistrátní firma Technologie hlavního města, provoz v budoucnu přejde pod dopravní podnik. Současný mobiliář provozoval francouzský reklamní gigant JCDexau od roku 1994 až do letošního června, kdy mu skončila smlouva, kterou magistrát po vleklých sporech odmítl prodloužit. Pražští politici trvali na tom, že pro město je výhodnější mobiliář přímo vlastnit.