Zatímco část Pražanek a Pražanů se rozčilovala v kolonách nebo při čekání na zpožděný spoj, další část obyvatel metropole bez ohledu na věk vzala ze sněhové nadílky to zábavnější. Na Letné, v Riegrových sadech i jinde se pustili do koulovaček, sjíždění kopců nebo běžeckého lyžování.

Prahu a střední Čechy zasypal další sníh. Autobusy nabírají zpoždění

Běžkaři se dokonce na Karlově mostě potkávali s běžci. jeden z nich dokonce bosý neodolala a vyfotil si ráno lyžaře v kostýmu Santy.

Sněžit by podle meteorologů mělo ještě v pátek 16. prosince do večera, mrznout bude ještě tento víkend, ovšem příští týden by se mohlo oteplovat. Teploty se budou pohybovat kolem nuly a mohou stoupat až k pěti stupňům. Zatím to vypadá, že místo sněhu na Vánoce především v nížinách dorazí spíše obleva.