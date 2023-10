/VIDEO, FOTO/ Hlavní město Praha chce vybudovat pod opraveným Negrelliho viaduktem v Karlíně odpočinkovou zónu plnou kaváren, obchodů i kanceláří. V rámci pilotního projektu se v pondělí 30. října nainstalovaly nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku číslo 36 ležícího jižně od křižovatky ulic Sokolovská a Prvního pluku. V interiéru a zázemí daného oblouku vznikne infocentrum Magistrátu hlavního města Prahy.

Pilotní zasklívání oblouku Negrelliho viaduktu. | Video: Deník/Radek Cihla

Stavební povolení obdrželo město v červnu tohoto roku a na začátku srpna se na pilotním oblouku Negrelliho viaduktu rozjely stavební práce.

Projekt má na starosti radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček, podle kterého je Negrelliho viadukt z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického města a s novým využitím dojde k zacelení této jizvy.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„Naší dlouhodobou vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby," uvedl Hlaváček.

Praha bude v prvním oblouku po dobu dvou let provozovat informační centrum. Technická správa komunikací (TSK), která stavbu zajišťuje, by měla hotový projekt předat již v prosinci. Infocentrum by se mělo otevřít na jaře příštího roku. V budoucnu mají v dalších obloucích postupně vyrůst nové kavárny, bistra, kulturní projekty ale i zázemí pro startupy.

Využití oblouků Negrelliho viaduktu - vizualizace

1/6 Zdroj: praha.eu Vizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. 2/6 Zdroj: praha.eu Vizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. 3/6 Zdroj: praha.eu Vizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. 4/6 Zdroj: praha.eu Vizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. 5/6 Zdroj: praha.eu Vizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. 6/6 Zdroj: praha.eu Vizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu.

Podle I. náměstka primátora pro oblast dopravy Zdeňka Hřiba oživení prvního oblouku Negrelliho viaduktu prověří funkčnost celého budoucího řešení. Prověří však také provázanost na dostupné dopravní trasy v okolí a občanskou vybavenost v rámci koncepce tzv. 15minutového města.

Negrelliho viadukt ožije. Do oblouků se nastěhují obchody, bistra i galerie

„Během dvouletého zkušebního provozu budeme prostor ve spolupráci s ČVUT monitorovat,“ dodal Zdeněk Hřib. Jelikož je viadukt památkově chráněn budou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem sledovány především stavebně fyzické parametry zkušebního provozu, zejména vliv změn teplot na viadukt a zároveň na zasklení a vnitřní konstrukci, které budou následně využity při rekonstrukcích zbylých oblouků.