Starostka sjednala dohodu se státem

Městská část plánuje, že do zámku by se po opravě mohla přestěhovat podstatná část místního kulturního dění; také knihovna. Starostka Lenka Alinčová (Hnutí Praha-Kunratice) Deníku řekla, že možná by tam nová sídla mohly najít i poštovní pobočka, dnes působící ve stísněných prostorách – a dokonce i úřad městské části. Dlouhodobě se radnice snažila získat opuštěný zámek bezplatně. Jednala o tom prostřednictvím magistrátu i samostatně jak s dřívějším držitelem Národním muzeem (to tam po desítky let mělo entomologické oddělení), tak posléze s ÚZSVM.

Převedení zadarmo ani v rámci případných směn nemovitostí se dojednat nepodařilo – stejně jako dosáhnout zrušení aukce. Zájem Kunratic o zámek trvá – přesto místní zastupitelé čekali na výsledek dražby bez toho, že by se městská část zapojila. Byl to promyšlený krok s cílem nezvyšovat výslednou cenu případným přetahováním se s dalšími zájemci.

Historický zámek v Kunraticích našel zájemce. Nabízí přes 106 milionů korun

Dodatečně starostka Alinčová vysvětlila pozadí. Krátce před aukcí se na jednání, kde vedle týmu ÚZSVM v čele generální ředitelkou Kateřinou Arajmu nechyběli ani zástupci ministerstev kultury a financí i vedení hlavního města, podařilo domluvit, že Kunratice dostanou šanci. „Paní Arajmu prohlásila, že když Kunratice do 20. ledna požádají o možnost dorovnat nejvyšší cenu nabídnutou v aukci a v žádosti dostatečně zdůrazní veřejný zájem, bude jejich žádosti přednostně vyhověno.“

Místní zastupitele pak potěšilo, že se v aukci zájemci netrumfovali dalšími a dalšími příhozy: až v závěru se přihlásil jediný kupec ochotný zaplatit základní cenu: 106,26 milionu korun. Byť z pohledu nevelké městské části je to vysoká suma, starostka konstatovala: „Nedošlo k situaci, že bychom na koupi zámku neměli dost peněz. Pak přišlo napjaté očekávání, zda paní Arajmu splní slib.“ Jasno bylo 22. ledna, kdy na radnici dorazil dopis z ÚZSVM s návrhem kupní smlouvy.

V úterý 30. ledna tak přišel další krok. „Úplatný převod Kunratického zámku čp. 1 včetně pozemku pod budovou parc. č. 1, zahrady na pozemku parc. č. 10/1 a pozemku parc. č. 10/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k.ú. Kunratice.“ Tak znělo označení stěžejního bodu mimořádně svolaného jednání místních zastupitelů, kteří svým hlasováním potvrdili zájem o koupi. Bylo třeba spěchat: ÚZSVM nabídl možnost podepsat kupní smlouvu pouze do 8. února.

Zdroj: Milan Holakovský

„Cena za zámek a přilehlou zahradu je pro nás velkým břemenem,“ připouští starostka. „Jsou to úspory, které jsme si dlouhodobě ukládali na rekonstrukci zámku,“ připomněla. S tím, že to znamená prodloužení termínu oprav i při pečlivém hlídání všemožně dostupných dotačních programů a grantů. Alinčová k tomu doplnila, že postoj magistrátu je jasný: od hlavního města nemůže městská část očekávat příspěvek ani na koupi, ani na opravy. V případě získání zámku se také Kunratice chystají vypsat sbírku.

Starostka ještě nastiňuje další finanční souvislosti: „Nákup nesmí ohrozit rekonstrukci fotbalového areálu, kde máme již podepsanou smlouvu o dílo. Také musíme pokračovat v podpoře místních organizací, udržovat a opravovat náš majetek i pokračovat v rekonstrukci komunikací.“

Zájemce nabízí 20 milionů navíc

Jestliže může vniknout dojem, že o budoucím vlastníkovi kunratického zámku se zdá být rozhodnuto, skutečnost je komplikovanější. Aktivita totiž nechybí ani na straně úspěšného účastníka aukce. Ten po zjištění, co ÚZSVM chystá s městskou částí Kunratice, nabízí cosi jako „dodatečný příhoz“: navýšení ceny o 20 milionů.

To sice z právního hlediska nemusí nic znamenat, jestliže elektronická aukce již byla uzavřena – na druhou stranu zde však je povinnost majetkového úřadu postupovat s péčí řádného hospodáře. To si lze v případě prodeje státního majetku vyložit jasně: snažit se získat co nejvíc peněz.

Úřad tedy o vývoji situace informoval městskou část – a rozhodnutí by mělo padnout poté, co obdrží odpověď. A také bude znát stanovisko právníků, kteří posuzují samotnou věc i možnosti dalšího postupu. Každopádně mluvčí Tesařová potvrdila, že ÚZSVM psal do Kunratic znovu: městské části poslal nový návrh kupní smlouvy. S cenou zvýšenou na 126 260 000 Kč.

Kunratický zámek na rozcestí: čeká památku prodej v aukci?

Starostka Alinčová kroutí odmítavě hlavou. „Snad platí pravidla a dohody,“ reagovala na postup majetkového úřadu. Nyní představitelé městské části spoléhají na konzultace s právníky a na další jednání s ÚZSVM. Nové jednání zastupitelů v Kunraticích je svoláno na středu 7. února – a to přesto, že řada rodin měla dlouhodobě jiné plány spojené s jarními prázdninami. Bod programu je jediný: „Úplatný převod Kunratického zámku čp. 1 včetně pozemku pod budovou parc. č. 1, zahrady na pozemku parc. č. 10/1 a pozemku parc. č. 10/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k.ú. Kunratice“. Viz minule. Jen částka poskočila nahoru.

Veleslavín? Šestka zatím couvla

Patálie Kunratických mohou být poučením pro jiné radnice, které také mají snahu ucházet se o získání či správu „svých“ zámků. Přímo v hlavním městě to hlasitěji dávalo najevo třeba vedení Prahy 6, mající zájem rozhodovat o zámku Veleslavín. Jeho cenu v minulosti státní majetkový úřad vyčíslil na více než půl miliardy; hlavní město však usilovalo o bezplatný převod areálu, jehož rekonstrukce si vyžádá další stamiliony.

To však už neplatí: magistrát couvl a o získání zámku se už nesnaží. Také Praha 6, byť jde o velkou (a „bohatou“) městskou část, si nechce ukousnout příliš velké sousto: plány týkající se budoucnosti zámku Veleslavín chtěla řešit společně s hlavním městem. To se však výpůjčku od státu, tedy ÚZSVM, rozhodlo neprodloužit – a radnice Šestky prozatím řekla „ne“ na nabídku, aby v tomto vztahu pokračovala sama.

Důvod odmítnutí, když se v minulosti městská část k zájmu o řešení budoucnosti zámeckého areálu aktivně hlásila, vysvětluje místostarosta Prahy 6 Petr Prokop (STAN): „Zatím nemáme zpracovanou vizi ekonomicky udržitelného využití v nové situaci bez účasti hlavního města – a bez této jasné vize nemůžeme vynakládat zodpovědně prostředky z rozpočtu městské části na údržbu a správu areálu.“

Zdroj: Milan Holakovský

Zájmu „podílet se na budoucnosti zámku“ se však městská část nezříká. Podle Prokopových slov jedná s vedením ÚZSVM a chce úřad i ministerstvo financí požádat o pozdržení prodeje zámku. „Abychom získali čas na vytvoření jasné vize budoucího využití, které bude realistické a z hlediska městské části ekonomicky udržitelné,“ uvedl místostarosta. S upřesněním, že o možnostech dalšího postupu chtějí radní Šestky debatovat se zástupci státu během jarních měsíců: po únorovém projednání ve své komisi územního rozvoje.

Městská část dříve ohlásila představu, že by barokní komplex mohl sloužit jako školské zařízení a také pro účely zdravotnictví a sociální nebo paliativní péče. Zároveň by místní radnice přivítala otevření parku jako rekreační zóny pro místní obyvatele. Objevují se však i námitky, že třeba plány přestavby na domov seniorů nebo hospic nejsou vhodné, když levnější a účelnější by pro tyto účely byly novostavby. Nechybí tak náměty hovořící o sbírkových depozitářích, výstavních prostorách, galerii, koncertní síni, ale i uměleckých dílnách. V pondělí 29. ledna Praha 6 nově informovala, že vedle snahy otevřít park pro veřejnost s možností konání kulturních a komunitních akcí je vizí úprava areálu pro kulturní, sociální volnočasové a školské účely.

Štiřín by prý Kamenice zvládla

V odlišné situaci se nachází obec Kamenice na Praze-východ, kde stojí barokní zámek Štiřín. Ten ještě donedávna fungoval jako konferenční centrum a luxusní hotel s restaurací a wellness, kde stát ubytovával své hosty; včetně zahraničních delegací. Patří k němu nejen rozlehlý park, ale i golfové hřiště. Tohle využívání však stát ukončil.

Objekt spravovaný ministerstvem zahraničních věcí byl uzavřen, částečně i vystěhován – podle vyjádření šéfa resortu Jana Lipavského (Piráti) není úkolem státu provozovat ztrátový hotelový komplex ani golfové hřiště – a chystá se prodej. Zřejmě by se konala dražba, přičemž ředitelka ÚZSVM Arajmu v minulosti zmínila možnou cenu až ve výši 3,5 miliardy korun.

Na to rezervovaně pohlíží starosta Kamenice Pavel Čermák (KAM21), stejně jako řada dalších lidí z okolí. Míní, že Štiřín, s poslední významnou investicí do úprav z roku 2022, by jednou mohl dopadnout jako zámek Kamenice.

Zdroj: Milan Holakovský

Památka prodaná v porevolučním nadšení devadesátých let minulého století do italských rukou s očekáváním jejího povznesení a smysluplného využívání je dnes zchátralá. A pokud by se tak nestalo, mohl by prý přijít nový vlastník s nežádoucími úmysly (třeba vybudovat kasino, aby se vysoká kupní cena mohla vrátit) nebo s pochybným pozadím (například disponující penězi z Ruska).

„Všechno nasvědčuje tomu, že tento majetek nevyčíslitelné hodnoty je dlouhodobě připravován pro konkrétního kupce; ruský kapitál má s naším krajem bohaté zkušenosti, když přes britskou a kyperskou společnost budoval blízký luxusní golfový areál Prague Oaks,“ prohlásil starosta Čermák. Byla tak sepsána protestní stanoviska, mezi nimiž nechybí ani žádost o zásah adresovaná ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS).

Zámek by si podle představ Kamenických měl ponechat stát a využívat k původnímu účelu, avšak Kamenice naznačila možný podíl na financování provozu – s tím, že by v části komplexu vznikla pro její potřeby mateřská škola a lékařská ordinace. Podle všeho však taková spolupráce nebude reálná, jestliže stát hotelový areál prohlásil za nepotřebný: ministerstvo zahraničí ho nechce a jiné státní organizace se k jeho převzetí nepřihlásily.

Za odkazem Bohumila Hrabala: Velký mlýn v Libni poodhalí spisovatelův život

Starosta Čermák má ale jasno: „Kolik už jsme viděli případů, kdy stát prodal hodnotný majetek – a místo něj odešel k soukromníkům do nájmu? Nejen ministerstvo zahraničí, ale i další vrcholné úřady státu pořádají konference a jednání. Teď prodávají areál, který je pro tento účel nejvhodnější, a budou platit za jiné prostory.“

Kamenice tak naznačila odhodlání jít ještě dál: už loni ohlásila vůli převzít zámek od státu. „Jestliže není schopen s takto hodnotným majetkem naložit ve prospěch občanů, ráda se ho ujme naše obec. Nabízíme, že najdeme vhodné partery, kteří společně s obcí zajistí budoucnost zámku. Stát již nebude muset investovat do provozu – a přitom neztratí možnost ho využívat. Vždyť proto sem nainvestoval miliardy z kapes daňových poplatníků,“ řekl Čermák.