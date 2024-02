Několikrát přestavovaná památka, v níž by původní barokní základ odhalil spíš jen znalec, naposledy zhruba půl století sloužila entomologickému oddělení Národního muzea. Po jeho odchodu v roce 2014 je objekt prázdný. O převedení vlastnictví se dlouhodobě snažili představitelé městské části, avšak marně; ať už jednali přímo za Kunratice, nebo prostřednictvím magistrátu hlavního města.

Podle starostky Lenky Alinčové (Hnutí Praha-Kunratice) radnice počítala s tím, že by tam po opravách přesunula většinu místního kulturního, společenského i spolkového dění a přemístila minimálně knihovnu; možná i úřad městské části, jehož nynější objekt by se dal pronajmout pro firemní účely…

Částka z aukce už neplatí

Události vzaly obrat během ledna, kdy ÚZSVM uspořádal elektronickou aukci. K vyvolávací ceně vyčíslené na 106,26 milionu korun se přihlásil jediný zájemce. Městská část se dražby neúčastnila; měla předem potvrzenou možnost dorovnat nejvyšší dosaženou částku. Což se také stalo: místní zastupitelé odhlasovali, že jsou připraveni zaplatit 106 a čtvrt milionu. I za cenu, že zámek koupí z peněz původně dlouhodobě připravovaných na jeho rekonstrukci.

Kupec z aukce však v reakci na tuto skutečnost dodatečně nabídl zvýšení ceny o 20 milionů – načež ÚZSVM zaslal městské části nový návrh kupní smlouvy: tentokrát s částkou 126 260 000 Kč. Počítalo se s tím, že o nové situaci budou jednat zastupitelé na zasedání svolaném na 7. února, avšak nestalo se tak. Po dohodě napříč zastupitelstvem starostka večerní jednání na poslední chvíli zrušila.

Cena za kunratický zámek byla v aukci 106 milionů. Zvýší se o dalších dvacet?

Místostarosta Ivan Hýža (Hnutí Praha-Kunratice) Deníku přímo večer před před radnicí osvětlil důvody: s vyrovnáním částky v ukončené aukci zastupitelé souhlasili – avšak pro jednání o dalším navyšování nevidí důvod. „Po dohodě napříč politickým spektrem jsme se dohodli, že nenastaly žádné jiné okolnosti než ty, které byly známy před týdnem, a proto paní starostka dnešní jednání zrušila, protože mandát k vyjednávání byl dán už na minulém zasedání zastupitelstva,“ řekl Hýža v rámci oficiálního vyjádření.

Jinými slovy: zaplatit státu 106 milionů Kunratičtí připraveni jsou, avšak o 126 milionech se bavit nechtějí. Později Deník zaznamenal, že někteří zastupitelé odmítli o možném navyšování ceny byť jen jednat: s tím, že se do budoucna chtějí vyhnout případnému policejnímu vyšetřování a případně i soudnímu jednání. Prý by se nechtěli „nechat zavřít“.

Mají totiž za to, že rozhodující je konečná částka dosažená v elektronické aukci. Hotovo, fertig, ende nebo snad end – jak chcete. Prostě tečka. Strop, jestli rozumíte. ÚZSVM má ale jiný názor. Do Kunratic opakovaně poslal sdělení, že aktuální kupní cena ve výběrovém řízení, kterou je možno dorovnat, teď činí 126,26 milionu korun. Hotovo, fertig, ende nebo snad end. S vysvětlením, že výběrové dosud nebylo ukončeno: to končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. Čili i po konci elektronické aukce je možné nabízenou kupní cenu navýšit. Tečka.

Vyšší cena prostě bere

ÚZSVM ve čtvrtek oznámil: že rozhodnutí městské části Praha-Kunratice nedorovnat nejvyšší nabídku z výběrového řízení respektuje – a tak mu nezbývá než oslovit druhého partnera s nabídkou k uzavření kupní smlouvy. S konstatováním, že 7. února obdržel z Kunratic podepsanou kupní smlouvou pouze na 106,26 milionu korun – a veřejně dostupná informace o zrušení jednání zastupitelů naznačila, že změna už není na obzoru.

Mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová Deníku ve čtvrtek potvrdila, že když městská část nedorovnala nejvyšší nabídku, majetkový úřad nyní osloví zájemce o koupi kunratického zámku, který nabídl nejvyšší částku, s výzvou k uzavření kupní smlouvy. Na podpis mu poskytne několik dní času. Podle informací Deníku to Kačena bude potřebovat, protože je nyní na dovolené.

Radnice je s kupcem v kontaktu

Starostka Kunratic vývoj situace přijímá jako fakt. „S tím nic nenaděláme,“ konstatovala Alinčová. Deníku nicméně řekla, že městská část ještě nesložila zbraně: její právníci například podali k soudu návrh na vydání předběžného opatření.

Na otázku Deníku, zda s kupcem Kačenou je městská část v kontaktu, starostka přikývla. „Připadá mi, že je to slušný člověk,“ konstatovala. Oceňuje, že s ním byla v telefonickém kontaktu i ve středu; den předtím, než ÚZSVM zaujal konečné stanovisko. A netají potěšení, že Kačena podniká v oblasti IT technologií: to je podle jejích zkušeností (ze sousedství i z osobních známostí) obor, kde nelze spoléhat na různé zákulisní dohody, ale je třeba ukázat výsledky. „Působí slušně a budeme jednat dál,“ konstatovala starostka Alinčová.

Kunratický zámek na rozcestí: čeká památku prodej v aukci?

Kupec Kačena z Prahy 4 zatím zřejmě nejobsáhleji vystoupil v sobotu 3. února v hlavních zprávách televize CNN Prima News. Připomněl, že o koupi zámku v Kunraticích, kde dříve žil a část rodiny tam bydlí stále, se radil s maminkou. Jeho záměr je zámek opravit – a pak se uvidí, přičemž o využití je připraven jednat i s radnicí městské části. Její nabídku prý přivítá. „Jediný plán, co mám, je zámek opravit,“ řekl do kamery.