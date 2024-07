„Zkušenosti z celé Evropy ukazují, že finanční motivace formou zálohy na PET lahve a hliníkové plechovky fungují. Dojde k celkovému snížení objemu odpadu, který končí nevytříděný v odpadkových koších nebo v horším případě volně pohozený na ulici či v přírodě. Zvýší se čistota veřejných prostranství a zároveň bude hlavní město moci omezit růst nákladů spojených se svozem odpadu a jeho úklidem. Se zavedením systému zálohování jsou tedy spojeny jak environmentální, tak i ekonomické benefity,“ popisuje pozitiva legislativní změny náměstkyně primátora Prahy pro životní prostředí Jana Komrsková.

Nápojové PET lahve a plechovky tvoří velkou část odpadu v ulicích Prahy, kde plasty a kovy představují 13,3 % obsahu popelnic. Ročně se u nás prodá 1,8 miliardy PET lahví a 800 milionů plechovek, z nichž mimo tříděný odpad končí každá pátá PET lahev a tři ze čtyř plechovek.

Zálohový systém bude zaveden od poloviny roku 2025 a plně funkční na začátku roku 2026, s cílem dosáhnout 90 % zpětného odběru.

Podívejte se, jak nyní fungují zálohomaty na Slovensku:

Zavedení systému zálohování plastových lahví a plechovek zvažuje i Česko. Podívejte se, jak fungují automaty na vratné obaly se symbolem Z na Slovensku. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

„Díky zálohování se nám skutečně podaří z použitých nápojových lahví a plechovek vyrobit zase nové. To se teď neděje, z recyklovaných plastových lahví se vyrábí maximálně mikiny nebo koberečky do aut. Chceme také, aby se PET lahve a plechovky nepovalovaly v ulicích, v parcích ani v příkopech. A navíc zálohování přinese nejen Praze, ale všem obcím a městům přilepšení do rozpočtu. A pomocí zálohového systému splníme i nastavené požadavky evropské směrnice,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Po zavedení zálohového systému se mimo jiné zvýší příjem hlavního města. „Celkové přilepšení Praze by bylo na nevybraných zálohách přes 53 milionů korun a na zpoplatnění reklamních tiskovin přes 21 milionů korun. Na webu Ministerstva životního prostředí si může každý vypočítat, o kolik si jeho obec nebo město se zálohováním polepší. V průměru je to 39 korun na hlavu občana,“ dodává ministr Hladík.

Podle průzkumu společnosti Ipsos z ledna tohoto roku je až tři čtvrtiny Čechů pro zavedení zálohového systému, vyplývá z článku ČTK. Zatímco v Evropě tento systém funguje již v 16 zemích včetně Slovenka, u nás na jeho zavedení stále čekáme.