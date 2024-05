Praha 1 zakázala noční vjezd do velké části Starého Města, kvůli hluku

Platí, že noční zákaz vjezdu se má vrátit do části Starého Města kolem Pařížské ulice. Rozdíl proti opatření zrušenému na podzim? Tentokrát mají zákazové značky platit po důkladném politickém projednání a zapracování připomínek.

Když se hudba mění v kravál

Břehová, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kozí, Králodvorská, Pařížská, Revoluční, Soukenická a 17. listopadu. To jsou ulice, jichž se mají týkat připravované staronové zákazy vjezdu v chystané vyhlášce.

„Cílem opatření je snížit hluk v nočních hodinách, na který si obyvatelé této rezidenční oblasti dlouhodobě stěžují,“ vysvětlila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). Upřesnila, že podle nové vyhlášky se noční zákaz vjezdu má týkat všech motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. „Jejím zavedením bude zklidněna stěžejní část Starého Města,“ očekává.

Magistrát o nočním zákazu vjezdu do centra nevěděl. Značení nechá zneplatnit

Dosud lidé bydlící v okolí klubů a dalších podniků, kam lidé vyrážejí za noční zábavou, citelně trpí hlukem – a nezanedbatelný podíl na tom má právě provoz aut. Není výjimkou houkání, túrování motorů – ba se někdy uplatní i závodnické choutky, upozornil již na podzim radní Ryvola.

Jak obtěžující je také hlasitá hudba znějící z aut, připomněl v minulém týdnu Štěpán Kuchta z Dlouhé ulice. Žije tam bezmála půl století – a bojuje za to, ať se nic nemění; aby se nenechal „vyštvat“. Na problém s hlukem, který místním doslova nedá spát, dokonce 22. dubna upozornil ohlášením hladovky.

Reagoval tak na povolení nové restaurační předzahrádky v blízkosti svého bydliště. Vedle automobilů označil za viníky chronického kraválu v ulicích restaurace a jejich návštěvníky. Jak samotné podniky, z nichž často duní rytmická hudba, tak povykující party přecházející od jedné osvěžovny k druhé.

Nový zákaz bez kontroverzí

Alespoň částečné zklidnění ulic má přinést právě noční omezení vjezdu. Radní Ryvola ujistil, že se tentokrát nebude opakovat situace z podzimu, kdy primátor Bohuslav Svoboda (ODS) dal podnět ke „zneplatnění“ již vyvěšených zákazových značek – s argumentem, že jejich instalování předcházel chybný postup. „Nyní jsme návrh s magistrátem projednali předem – a následně upravili podle jeho připomínek,“ řekl Ryvola.

Poznamenal, že od loňského opatření, toho zrušeného, se nová vyhláška téměř neliší. Obsah je prakticky stejný, změny jsou podle jeho hodnocení spíše formálního charakteru. A je důležité, že s textem se veřejnost může seznámit na úřední desce městské části – a následně se k němu vyjádřit.

Zákazy vjezdu v centru budí emoce: zavedení překvapilo, okamžité zrušení šokuje

Primátor Svoboda trvá na tom, že návrh vyhlášky Prahy 1 musí být konzultován také se zástupci ostatních městských částí – a není možné, aby vyvolávala kontroverze. „Musí na něm panovat všeobecná shoda,“ zdůraznil primátor.

Znovuzavedení platnosti zákazů vjezdu, což by tentokrát mělo být už definitivní, radnice Jedničky očekává v dohledné době: nejpozději v polovině letošního roku. Tento odhad již bere v potaz stanovené lhůty i možnost případných odvolání.

Zklidnil by ulice zákaz kostýmů?

V souvislosti s dalšími opatřeními, jež by do ulic mohla přinést více klidu, také zastupitelé Prahy 1 přednedávnem diskutovali o tom, zda by městská část měla požádat hlavní město o opatření v podobě omezení provozu restaurací. V tom ke shodě nedospěli.

Rozhodli však, že budou usilovat o zákaz nechutnosti v podobě kostýmového ztvárnění pánského přirození nebo i plameňáků, což si na sebe navlékají zejména účastníci rozluček se svobodou. S podnapilými cizinci ve vulgárním převleku se podle slov starostky Radoměřské mohou setkávat třeba i děti při ranní cesty do školy.

Praha 1 chce řádně prosadit noční zákaz vjezdu zrušený magistrátem

O takových pravidlech má radnice Prahy 1 jednat s magistrátem – avšak lze očekávat diskuse, zda uměřenost v oblékání lidí na ulici je možné vynucovat právními prostředky. Jako protiargument jistě zazní zprávy ze zahraničí o odhodlání některých lokalit pokutovat turisty, kteří se budou pohybovat v plavkách mimo pláže.