Magistrát o nočním zákazu vjezdu do Starého Města nevěděl a nemůže ho ovlivnit

Vedení pražského magistrátu nevědělo a nikdo jej neinformoval o záměru Prahy 1 zakázat v noci vjezd aut do části Starého Města. Zároveň do rozhodnutí nemůže zasahovat, neboť jde o kompetenci odboru dopravy Prahy 1. ČTK to dnes sdělil mluvčí Vít Hofman. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na síti X uvedl, že je neakceptovatelné, aby se takové rozhodnutí vedení města dozvědělo z médií.

Zákaz vjezdu v nočních hodinách do centra města. | Video: Deník/Radek Cihla