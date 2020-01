Boj proti kritizovaným koloběžkám: Praha 1 je chce zakázat v pěších zónách

Praha 1 chce na pěších zónách v centru metropole zakázat jízdu na elektrických koloběžkách. Opatření by se týkalo zejména společnosti Lime, která nabízí sdílené elektrokoloběžky, a případně dalších obdobných komerčních služeb. Dnes o tom informovala mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková. Na pohyb vozítek po chodnících a jejich nevhodné parkování si lidé stěžují. Podle radního Prahy 1 Davida Skály (Praha 1 Sobě) bylo opatření projednáno s pražským náměstkem pro dopravu a magistrátem a mohlo by platit od další turistické sezony. Podle Lime by šlo o diskriminaci.

Elektrické koloběžky - Ilustrační foto | Foto: ČTK

Městská část se podle Skály pokoušela s firmou Lime jednat, ale bezvýsledně. "Společnost Lime nesplnila žádný z našich požadavků na bezpečný a rozumný provoz, proto po roce usilovných vyjednávání musíme přistoupit k dalšímu kroku a připravujeme omezení vjezdu do pěších zón v centru města," řekl. Sice později, ale přece. Zákaz pivních kol v centru Prahy bude platit Přečíst článek › "Řešení pilotního zákazu vjezdu pro koloběžky a další turistická lákadla jsem projednal s náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem (Praha Sobě), který nám vyšel vstříc, a jednám také s policií," uvedl dále Skála. Doplnil, že radnice podala žádost o řešení problému na silniční úřad Prahy 1, který přišel s návrhem značení na pěších zónách. Návrh bude podle radního nyní 90 dní viset na úřední desce. Je možné proti němu podat námitku. Firma hovoří o diskriminaci Návrh značení, které by se mělo objevit u pěších zón, využívá faktu, že podle výkladu ministerstva dopravy je elektrokoloběžka brána jako kolo. Návrh tak zakazuje vjezd kol s doplněním "mimo kola s pedály a koloběžky bez motoru". Běžných kol, elektrokol a nemotorových koloběžek se proto netýká. Lidé, kteří budou chtít jezdit v centru na vlastních elektrokoloběžkách, si budou moci podle radnice zažádat o výjimku. Zavřené centrum Prahy? Alternativou mohou být koloběžky a hybridy Přečíst článek › "Zákaz v takovéto formě vnímáme jako jasně diskriminační. Praha 1 se v souvislosti se zákazem netají tím, že se jedná o opatření namířené přímo proti jedné konkrétní komerční společnosti, přičemž majitelé soukromých elektrokoloběžek budou moci získat výjimku," uvedl provozní manažer společnosti Lime Ondřej Široký. Firma podle něj magistrátu navrhla například zpomalení koloběžek v rizikových oblastech, právě třeba v oblasti pěších zón. "Načasování tohoto jednostranného oznámení nepovažujeme ze strany Prahy 1 za šťastné s ohledem na to, že paralelně probíhají konstruktivní jednání s magistrátem," dodal. Firma podle něj požadavky Prahy 1 plní, například zakázala parkovaní v pěších zónách a omezili rychlost v rizikových místech. Výpověď memoranda Firma Lime v Praze podle dřívějších informací provozuje 1500 koloběžek. Společnost uvádí, že působí ve více než 120 městech. Poprvé se koloběžky objevily v kalifornské Santa Monice, následovalo San Francisco a poté se firma rozšířila po celém světě. Společnost se často potýká s odporem městských samospráv kvůli stejným důvodům, které uvádějí politici v Praze. Praha vypověděla memorandum. Elektrokoloběžky však budou jezdit dál Přečíst článek › Pražský magistrát před časem rozhodl o výpovědi memoranda Prahy s firmou, což však neznamenalo zákaz služby. Podle vedení magistrátu mělo jít o signál, že s přístupem společnosti město není spokojeno. Podle Širokého se nyní jedná o novém znění memoranda. Kromě firmy Lime v Praze fungují také sdílení jízdních kol Rekola a sdílení automobilů Car4way a Revolt. Od dubna na pražský trh vstoupila společnost Homeport, která nabízí sdílená elektrokola.

Autor: ČTK