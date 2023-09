Zdražení o stovky korun

S obsazeností jsou na tom podobně všechny pražské domy dětí a mládeže. Všude zbývá prakticky jen pár volných míst, přestože museli přistoupit ke zdražení v řádu několika set korun. Cena za jednu lekci týdně se nyní v průměru pohybuje kolem dvou až čtyř tisíc korun za školní rok.

Soukromé organizace, kde si rodič většinou připlatí, na tom nejsou jinak. „Máme dvě dětské třídy – jedna je pro mladé a jedna pro starší. Ta mladší od sedmi do deseti let je plná v podstatě od začátku září. Druhou dětskou třídu máme od 11 do 15 let a je řekněme na 85 procentech, zbývají asi 4 volná místa,“ popisuje instruktor Okinawa karate Praha Jan Čech.

Děti zde nedělají žádné talentovky a kurz je vhodný i pro začátečníky. Ke zdražení ale museli přistoupit také. „Měsíční školné jsme zdražili o sto korun. Dá se platit na měsíc, na tři nebo na šest a je na každém, jak si vybere. Po zaplacení má dítě možnost přijít na všechny tréninky, které máme, což je třikrát týdně,“ dodává. Rodič tu zaplatí 1300 korun měsíčně.

Volné kapacity mají v kurzech pro děti v pražské taneční škole Voilà. I zde přistoupili ke zdražení o přibližně deset procent, tedy asi 200 korun. Další volbou může být pro rodiče výuka populárního parkouru, který obsahuje prvky skákání, lezení a další překonávání překážek. Takové kurzy pořádá třeba In Motion Academy na Praze 3. V přípravce pro děti od 6 do 9 let v úterý a pátek jsou stále volná místa. Za dvě lekce týdně od září do února tu rodič zaplatí 6 600 korun.

Rodiče můžou čerpat příspěvek

Faktem zůstává, že volnočasové kroužky, ať už v domovech dětí a mládeže nebo u soukromých organizací, nejsou levnou záležitostí. Rodiče vyjdou na několik tisíc korun, více u všestranně zaměřeného dítěte nebo u početnější rodiny. Sociálně slabší tak mohou sáhnout po příspěvku, který kromě radnic nabízí od minulého roku i Česká rada dětí a mládeže.

Jak upřesnila mluvčí organizace Soňa Polak, příspěvek poskytují ve výši až dva tisíce korun na každé dítě na pololetí. Vztahuje se na všechny děti a všechny kroužky a volnočasové organizace, které mají pravidelnou činnost.

„Uplatnit to mohou všechny rodiny, které pobírají české přídavky na děti, ale je to otevřené také pro pěstouny a pro ukrajinské děti s vízem,“ uvedla pro Deník Polak. Provozovatel musí být jen bezplatně registrovaný. V oběhu nyní kolují tři miliony korun, které jsou rozdělovány rodinám podle pořadníku. Částka se přitom v průběhu roku navyšuje a mění, takže mají šanci i rodiče, kteří zatím štěstí neměli nebo kteří se registrují až nyní.