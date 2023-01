Skrz střední Čechy jako blesk

Řada lidí nahlíží na plány kolem VRT s nedůvěrou i obavami; třeba kvůli strachu z obtěžování okolí hlukem nebo nesouhlasu s představou výrazného zásahu do krajiny. Vedle prezentačních dnů v Praze Správa železnic v souvislosti s přípravami na budování vysokorychlostních tratí pořádá i výjezdy do regionů.

Například na podzim se v Odoleně Vodě na Praze-východ uskutečnila hned dvě setkání věnovaná představení stavu prací včetně zapracování připomínek místních na úseku Podřipsko: experti debatovali nejprve se zástupci samosprávy včetně zastupitelů, následně se setkali i se zástupci spolku Koridor D8, zdůrazňujícími zejména požadavky na ochranu životního prostředí.

Představovaná budoucí trasa VRT z Prahy na sever má nejen zrychlit cestování do Německa a propojit Českou republiku se zeměmi západní Evropy, ale také zlepšit dopravní dostupnost do severních Čech. Začít stavět se má v roce 2027, a to pracemi v prvním 60kilometrovém úseku Podřipsko; ten zahrnuje i celý středočeský úsek (od Prahy-Balebenky až po Litoměřice).

S přizpůsobením pro maximální rychlost až 320 km/h, nicméně se počítá s tím, že zde začnou jezdit osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h. Na vlastní oči to lidé mají spatřit v roce 2030, kdy se předběžně počítá se zprovozněním tohoto úseku. Nabídnout má výrazné zkrácení jízdy z pražského hlavního nádraží do Roudnice nad Labem (19 minut) či Lovosic a Litoměřic (do 32 minut) – už v této fázi však zkrátí i dobu jízdy do Ústí nad Labem o 28 minut.

Z Prahy na sever, východ a jihovýchod

Z Prahy přes střední Čechy dál se aktuálně připravuje výstavba VRT ve třech klíčových koridorech. Vedle trasy na Ústí nad Labem a Drážďany (s odbočnou větví Louny–Most) se chystají ještě trasa z Prahy do Brna, Ostravy a pak dále do Polska (Katovice, Varšava) a trasa z Prahy na Hradec Králové a dál do Vratislavi. Na Moravě pak ještě trať Brno–Rakvice s dalším směrováním do Vídně nebo Bratislavy. Vedle cestování přes hranice však má vysokorychlostní železnice usnadnit každodenní dojíždění za prací nebo za vzděláním i z velmi vzdálených regionů.

Velmi rychlé železnice se v rámci republiky i v přeshraničním spojení do budoucna mají stát páteří dálkové dopravy; s návazností dalších modernizovaných tratí (avšak již konvenčních), ale i jiných druhů dopravy včetně letecké (na kratší i střední vzdálenosti ovšem mají být rychlovlaky výhodnou alternativou k letadlům). Počítá se s tím, že hodně cestujících bude přijíždět k nástupním stanicím vlastními auty nebo i na kolech – a na to bude připraveno jejich zázemí.

Podle Správy železnic se rychlá doprava, považovaná díky využití elektřiny i za ohleduplnou k životnímu prostředí, má přiblížit „na dosah“ dvěma třetinám obyvatel republiky; na stanici nebo terminál se tito lidé mají dostat do půl hodiny. VRTky by podle nynějších propočtů mohlo denně využívat až 150 tisíc lidí.