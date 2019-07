V průběhu srpna se u hlavního nádraží i na toaletách nebo výlohách tanečních klubů a restaurací v centru objeví plakáty v angličtině s informacemi o zdejších pravidlech nočního života.

Připravené reklamní poutače upozorňují, že noční klid začíná v deset večer anebo že pít alkohol v hospodě je v pořádku, na rozdíl od ulice. V obou případech je připojeno varování o tom, že porušení těchto pravidel může vést k pokutě v hodnotě až 400 eur.

„Kampaní navazujeme na předchozí průzkumy, ze kterých víme například to, že přes 70 procent turistů přijíždí do Prahy poprvé, a proto dobře neznají pravidla, jaká zde platí. Chceme, aby Praha přestala být vnímána jako město, kde je možné vše,“ řekl k motivům kampaně Petr Slepička, ředitel městské turistické agentury Prague City Tourism (PCT).

Přínosné, ale ne pro každého

Podle francouzského mladíka Michela, osloveného na hlavním nádraží, mohou být informace o veřejném pořádku v metropoli přínosné. „Třeba o zákazu konzumace alkoholu na ulici jsem neměl tušení. A asi bych si tak zřejmě klidně plechovku piva venku otevřel. S vědomím toho omezení to ale samozřejmě neudělám. Snažím se vždy chovat slušně. V tramvaji neřvu, odpadky házím do koše,“ uvedl Michel, podle kterého nicméně určitě existují lidé, kteří si z „osvětových plakátů“ mnoho nevezmou.

Znalost pravidel pražského nočního života postrádal i mladý Španěl Vicente, čekající opodál s partnerkou. „Lidé by jistě měli vědět, co mají respektovat. My jsme přijeli do Prahy hlavně odpočívat a za památkami. Strávili jsme tu tři dny a třeba včera jsme po klidné večeři byli už v půl deváté večer v bytě pronajatém přes Airbnb,“ svěřil se Vicente.

Efektivnější zacílení

Na sezonní akci, která skončí na podzim, naváže příští rok dlouhodobá kampaň. Díky datům z právě probíhajícího průzkumu agentury STEM/MARK o chování návštěvníků noční Prahy má být přesněji zacílená.

Informace sbírají tazatelé kolem Dlouhé ulice a na Rašínově nábřeží o víkendových večerech. „Ptají se turistů i českých návštěvníků, odpovědi zaznamenávají do aplikace v telefonu. Výsledky Praze přinesou maximum informací o samotných návštěvnících zmíněných lokalit, aby poté mohlo být zvoleno efektivnější zacílení budoucích kampaní,“ sdělila Gabriela Šamanová ze společnosti STEM/MARK.

Dotazy se týkají mimo jiné toho, odkud a jak oslovení respondenti do metropole přijeli, jaký typ ubytování využívají, jestli jsou součástí organizované skupiny apod.

Podle Petra Slepičky takový typ informací dosud chyběl. „Dovedu si představit to, že se díky průzkumu i třeba pokusíme usměrňovat účastníky pověstných rozluček se svobodou přes místní prostředníky. To je ale zatím hudba budoucnosti,“ dodal Slepička.