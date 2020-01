Počet obyvatel Prahy se v příštích 50 letech zvýší o 411 tisíc, ženy budou rodit v pozdějším věku a přibude dětí. Zvýší se také doba dožití. Vyplývá to z nedávno publikované projekce Českého statistického úřadu (ČSÚ). I když česká metropole bude v příštích padesáti letech jediným krajem s kladným přirozeným přírůstkem, touto cestou „získá“ pouze 64 tisíc obyvatel.

Počet Pražanů se zvýší především díky zahraniční migraci. Každý rok má do metropole podle predikce přijít 7 až 10 tisíc osob. „Prognóza počtu vývoje obyvatel je závislá na vývoji porodnosti a na tom, jak budou lidé stárnout. To se dá předpovědět s dobrou spolehlivostí,“ komentuje propočty ředitel Sociologického ústavu Akademie věd ČR Tomáš Kostelecký.

Roku 2031 dojde ke zlomu v porodnosti

Vývoj však mohou zvrátit nepředpokládané politické události. „Pouze ale za předpokladu, že k nám například nepřijde milion Ukrajinců kvůli válce na Ukrajině. Čím menší je území prognózy, tím větší roli hraje politická a ekonomická situace,“ dodává Kostelecký.

Podle ČSÚ se bude v příštích dvanácti letech rodit méně dětí, nejméně to bude v roce 2031, kdy se jich narodí o 12 % méně než v minulém roce. Poté se porodnost bude zvyšovat. ČSÚ předpokládá, že všechny ženy budou rodit stejně bez ohledu na jejich původ a důvod migrace. V roce 2060 ale počet narozených dětí vzhledem k zemřelým poklesne. „Po roce 2031 je očekáváno zvýšení porodnosti, protože se v projekci předpokládá jednotný reprodukční režim všech žen,“ píše se ve zprávě ČSÚ.

Pražské ženy budou přivádět děti na svět v pozdějším věku. Průměrný věk matky při porodu se zvýší na 32,1 let ze současných 31,7 let. Průměrná plodnost na jednu ženu vzroste ze současných 1,57 na 1,60 dítěte.

Pražané se nyní dožívají nejvyššího věku v rámci celé republiky a tento trend bude pokračovat. Do roku 2070 ČSÚ předpokládá zvýšení hodnoty naděje dožití u mužů na 86,2 let a u žen na 89,5 let, přičemž v průběhu let se rozdíl mezi muži a ženami bude vyrovnávat.

Rodáci budou odcházet pryč

Podle statistiků se Pražané budou nadále hodně stěhovat ze svého města pryč. Podle sociologa Kosteleckého bude ovšem odliv záviset na faktorech, které se nedají příliš predikovat.

„Například se někdo z politiků zblázní a zavede velmi vysoké mýto a lidé nebudou chtít do Prahy jezdit a naštvaní se začnou stěhovat pryč. Nebo se naopak zjednoduší stavební zákon, otevřou se brownfieldy a postaví se na nich tisíce nových domů. Nedá se úplně odhadnout, zda a kdy se toto stane,“ vysvětluje Kostelecký.

Podle ČSÚ se v nadcházejících padesáti letech odstěhuje z Prahy přes 92 tisíc obyvatel, přičemž každý rok by z ní mělo odejít 1,1 až 2,3 tisíce osob. Metropole se tak stane městem, z něhož v České republice odejde nejvíc rodáků.

„Kdybyste se před čtyřiceti lety někoho ptali, co bude v 90. letech, tak by třeba neodhadl, že se režim zhroutí a přijde jiný ekonomický systém,“ dodává Kostelecký.

Problémem bude kapacita silnic

Praha každopádně populačně nabobtná. Počet obyvatel má za půlstoletí stoupnout o 411 tisíc, valná většina nových Pražanů se bude rekrutovat ze zahraničí. Cizinci by v roce 2070 měli tvořit zhruba 25 procent obyvatel hlavního města.

Radikální přírůstek lidí si v každém případě vyžádá potřebu nových bytů, v čemž Praha svůj potenciál dosud skrývá. Podle sociologa je otázkou, zda metropole své rozsáhlé nezastavěné prostory dokáže využít.

„Když se podíváme na mapu, vidíme, jak je Praha velká a značná část okrajových částí není zastavěná. Hodně výstavby je suburbální, místo je ale i uvnitř Prahy. Jde jen o to, zda to politická reprezentace chce, čistě technicky to ale takový problém není,“ říká.

Problém však podle něj může nastat v dopravě. „Otázkou je, co by nastalo, kdyby každá rodina měla dvě auta a jezdila jimi z jednoho konce Prahy na druhý. Kapacita těch komunikací se už moc zvětšit nedá, museli by více využívat hromadnou a sdílenou dopravu,“ dodává Kostelecký.