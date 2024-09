A prý historicky poprvé bylo v Praze schváleno pojmenování nové komunikace ještě dřív, než byla vybudována. Před slavnostním odhalením Wintonova jména na to upozornil starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě).

Sir Nicholas Winton je známý tím, že v roce 1939 zorganizoval železniční kindertransporty bezmála sedmi set převážně židovských dětí z okupovaných území někdejšího Československa do Velké Británie, kde se jich ujaly tamní rodiny. Děti tak zachránil před hrozícím odvozem do ghett a koncentračních táborů (což se rovnalo téměř jisté smrti). Jeho jméno nově nese prostup pro pěší u někdejšího nádraží Bubny v Holešovicích. A je to budoucí městská komunikace, jež zajistí propojení Veletržní ulice s Dělnickou.

Zástupkyně „Wintonových dětí“, jíž všichni oslovují křestním jménem jako lady Milenu, stejně jako členové jeho rodiny, vystoupili v úterý 3. září odpoledne na pódium společně s hosty, kteří se sešli při slavnostním odhalení uličníku. Vedle Mileny Grenfell-Bainesové pozdravily novou komunikaci u bubenského nádraží také další Wintonovy děti“, jež do britského neznáma cestovaly před 85 lety: Alexandra Greenstedová, Petr Schiller a John Fieldsend.

„Je velmi dojemné stát zde v Praze po boku ‚Wintonových dětí‘; 85 let poté, co nacisté rozdělili naše světy,“ pronesla lady Milena. Ocenila vynalézavost sira Wintona a jeho kolegů, jejichž nápady a vytrvalost daly spoustě židovských dětí z Čech šanci začít nový život ve Velké Británii. „Proto jsme dnes spolu s Asociací židovských uprchlíků plni hrdosti, že můžeme vzdát hold našemu zachránci – a plni smutku za ty, které jsme museli opustit,“ konstatovala.

Náměstek primátora Prahy Jiří Pospíšil oceňuje práci Pavla Štingla, který stál u zrodu projektu Památníku ticha. | Video: Deník/Milan Holakovský

Pojmenování připomíná nejenom velikost Wintonova činu, ale vlastně i statečnost rodičů, kteří neváhali přijmout bolestné rozhodnutí: navždy se rozloučit se svými dětmi, na hlavním nádraží zamávat odjíždějícímu vlaku – slzy nechat stékat po tvářích až ve chvíli, kdy už to děti neviděly – a tím jim zachránit život. Sami se pak později loučili s Prahou právě na bubenském nádraží; skutečně na cestě vstříc smrti. Nádraží Bubny se za nacistické okupace stalo místem deportací – a právě odtud vyjížděly židovské transporty>>>pamatnikticha.cz<<< z Prahy, když sem byli lidé odváděni ze shromaždiště u nedalekého Veletržního paláce. Vlaky odtud odvezly do Terezína či dalších ghett i přímo do koncentračních táborů na padesát tisíc lidí; vrátil se každý desátý…

Pojmenování nové komunikace, prozatím pro chodce a cyklisty, jménem Nicholase Wintona. | Video: Deník/Milan Holakovský

Wintonovo jméno sice zatím nese stezka, provizorní prostup pro pěší a cyklisty – jednou ale bude patřit plnohodnotné ulici. Stane se tak poté, co kolem vyroste nová městská část, připomněl starosta Čižinský. „Symbolicky povede kolem nádraží Praha-Bubny, Památníku ticha a sochy Brána nenávratna. Všechna tato místa jsou trvalou připomínkou temné stránky světových dějin, ale také hrdinství, odvahy a pokory lidí jako byl sir Winton,“ zdůraznil.

Generální ředitel Asociace židovských uprchlíků Michael Newman vyzdvihl, že vzpomínka na sira Nicholase není jen oceněním úsilí jeho samotného a snažení jeho spolupracovníků. „Vzpomínkou na něj uctíme také rodiče, kteří poslali své děti do nejisté budoucnosti. A rovněž pěstounské rodiny, které poskytly útočiště nejmladším obětem nacistického útlaku,“ uvedl Newman.

Chodci a cyklisté mohou nově využívat komunikaci se jménem Wintona. | Video: Milan Holakovský

Vedle hudebního vystoupení jazzové zpěvačky Petry Ernyei, jejíž tatínek se narodil ve Spojeném království maďarsko-slovenským rodičům (a ona pro úterní odhalení nového názvu ulice v Bubnech vybrala skladby židovských autorů nebo na židovské motivy), podtrhla slavnostní náladu bubenická show souboru Tam Tam Batucada. Provázela jak odhalení nového názvu ulice, tak kroky prvních uživatelů na čerstvě pojmenované stezce, nabízející propojení Veletržní ulice s Dělnickou. A stala se i odkazem na devět uplynulých úspěšných ročníků akce Bubnování pro Bubny – jež se však letos již neuskuteční.

Jinak než dřív tu zřejmě bude i leccos dalšího. Úterní akce, kterou moderoval dosavadní ředitel Památníku ticha na bubenském nádraží Pavel Štingl, se stala i jeho loučením. Loučením nedobrovolným; ve vedení příspěvkové organizace ho z rozhodnutí ministerstva kultury střídá Pavlína Šulcová. On zůstává působit v obecně prospěšné společnosti Památník šoa. Dosavadní Štinglovu práci v úterý z pódia ocenil náměstek primátora Prahy Jiří Pospíšil (TOP 09).