Opravit a vylepšovat bezmála století a čtvrt starý železniční most na Výtoni, nebo postavit nový? To jsou debaty, které se se vedou dlouhodobě; občas i s poměrně urputnou zarputilostí. Státní organizace Správa železnic (SŽ) nyní vynesla významný trumf: v úterý 31. října představila výsledky analýzy mezinárodní poradenské skupiny JASPERS, která je součástí Evropské investiční banky.

Železniční most pod Vyšehradem. | Foto: Správa železnic

Závěr? Nejvýhodnějším řešením (a to pro současnost i příštích sto let) je vybudovat nový tříkolejný most. Tato varianta vychází nejlépe z pohledu technického i ekonomického.

Debaty kolem budoucnosti dvoukolejného mostu z roku 1901 se táhnou dlouhodobě. Nejen příznivci dopravní historie, ale i milovníci tradičních pohledů na Prahu mají jasno: nedovedou si představit jiné řešení než opravu nynější konstrukce. Odpůrci namítají, že by to bylo příliš drahé – a navíc nespolehlivé; bez valných možností dalšího rozvoje železniční dopravy navzdory zvažovanému přidání třetí koleje.

Obě strany přicházejí s řadou argumentů. A vlastně je tu ještě strana strana třetí: ať už tak, nebo tak – ale hlavně rychle. Podniknout zásadní kroky je třeba třeba co nejdříve. Jinak prý hrozí, že klíčový most na spojení pražských nádraží s (jiho)západními Čechami, kde už nyní platí omezení, by kvůli špatnému technickému stavu mohl být uzavřen.

Debaty, zda most renovovat a ke dvěma nynějším kolejím doplnit ještě třetí, aby bylo možno uspokojit rostoucí požadavky na traťovou kapacitu, nebo postavit zcela nový most, se dlouhodobě vedou nejen mezi laiky. Přou se i odborníci, přinášející řadu argumentů nad rámec pocitů, dojmů a přání.

Byť se odborníci z oboru mostního inženýrství klonili k nové stavbě, toto řešení se setkávalo i s řadou protestů a odmítavých stanovisek; vystupovala tak i řada zástupců odborné veřejnosti. SŽ proto reagovala zadáním posudku renomované mezinárodní instituci, konstatoval v úterý mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

„Expertní tým JASPERS porovnal obě nejvíce diskutované varianty, tedy stavbu nového tříkolejného mostu, jehož návrh koncem minulého roku vzešel z mezinárodní architektonické soutěže, a renovaci stávajícího ocelového mostu s přístavbou třetí koleje,“ upřesnil, co se stalo předmětem zkoumání.

Lepší i podstatně levnější (dokonce o 40 procent, což vyjádřeno v penězích dělá 1,1 miliardy korun) by byla novostavba, sdělují experti oproštění od citových vazeb k tradiční podobě centra Prahy. Zdůrazňují navíc i další výhody: na rozdíl od rekonstrukce umožní zcela nový most plné uplatnění nynějších technických norem – a nová stavba by v porovnání s rekonstrukcí mohla být dokončena až o rok a půl dříve. Navíc se dá počítat s větším komfortem pro cestující i pro okolí, a to díky předpokládanému snížení vibrací i hluku.